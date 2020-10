V Brezju zasegli orožje in naboje

26.10.2020 | 10:25

Zaseženo orožje in naboji (Foto: PP NM)

Novo mesto - Novomeški policisti so zaradi suma posesti nezakonitega orožja pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 37- in 25-letnih moških v naselju Brezje. Med hišno preiskavo so našli in zasegli pištolo, za katero moški nima ustreznih dovoljenj, dva nabojnika in večje število nabojev. Policisti zdaj preiskujejo okoliščine in bodo na podlagi ugotovitev zoper oba ustrezno ukrepali.

Vlamljali in kradli so kot srake

Z delovišča v Novem mestu je s četrtka na petek ponoči nekdo odtujil električno ročno orodje v vrednosti okoli 1200 evrov.

V Dolenjem Leskovcu na območju Policijske postaje Krško je minuli petek popoldne neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil denar in nakit. Lastnike je oškodoval za okoli 4000 evrov.

V Gorenji vasi pri Šmarjeti je minulo soboto nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in našel ter odtujil denar in zlat nakit. Po prvih ocenah je škode za okoli 1900 evrov.

Na Belokranjski cesti v Novem mestu je sinoči neznanec skozi vrata vlomil v gostinski lokal in odtujil denar in tobačne izdelke. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2000 evrov škode.

Na območju Bučke je včeraj med 11. in 14. uro nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo in našel ter odtujil zlat nakit v vrednosti 2000 evrov.

V Biški vasi je v dneh od petka do včeraj neznanec skozi vrata vlomil v počitniško hišo in odtujil kosilnico, samokolnico, agregat, motorno žago, akumulator, električno rožno orodje in prehranske izdelke. Lastnika je oškodoval za 4000 evrov.

20 nezakonitih prehodov meje

Policisti PU Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Zalok, Krške vasi, Brežic in Tribuč izsledili in prijeli dvajset tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z desetimi državljani Afganistana, sedmimi državljani Pakistana, dvema državljanoma Bangladeša in državljanom Turčije še niso zaključeni.

Padel s strehe

Sevniški policisti so bili včeraj okoli 13.30 obveščeni, da reševalci oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval pri delu. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 55-letni moški na strehi gospodarskega objekta opravljal vzdrževalna dela. Na streho se je povzpel po lestvi, ki se je zmaknila, zatem pa omahnil z višine okoli petih metrov in se hudo poškodoval. Policisti bodo o ugotovitvah s poročilom seznanili pristojno tožilstvo.

Policijo klicali na pomoč kar 571-krat

Sicer pa so policisti Policijske uprave Novo mesto od petka do danes zjutraj posredovali v 162 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 571 klicev. Obravnavali so deset prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda in zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 38 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, iskanja pogrešanih oseb, požara, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nezakonitih prehodov državne meje.

