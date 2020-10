Največ novih okužb v Sevnici, Kočevju in v Trebnjem

26.10.2020 | 13:10

Včeraj pozitivnih 30,3 odstotka testiranih

Ljubljana - V Sloveniji so včeraj opravili 3682 testov in potrdili 1116 okužb z novim koronavirusom. Pozitivnih je bilo torej 30,3 odstotka opravljenih testov, je na novinarski konferenci povedal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin. Umrlo je deset okuženih bolnikov, hospitaliziranih je bilo 523, med njimi 82 na intenzivni negi. Sicer pa je bilo včeraj hospitaliziranih 15 bolnikov več kot v soboto, pri čemer so v domačo oskrbo odpustili 28 bolnikov. Število bolnikov v intenzivni negi se je med tem povečalo za 11.

Skupno število umrlih bolnikov s covidom-19 od začetka epidemije se je povzpelo na 251. Skupno število potrjenih okužb od začetka epidemije je zdaj 24.063, pri čemer je po podatkih Sledilnika za covid-19 število aktivnih okužb 15.230.

Dodano ob 14:00

Novookuženi v širši JV Sloveniji

V širši jugovzhodni Sloveniji je bilo včeraj še 86 novih okužb s covidom-19. Največ v Sevnici, kjer je bilo včeraj 18 novookuženih, v Ivančni Gorici 13, v Kočevju in v Trebnjem pa so odkrili še po 8 novih primerov. V Novem mestu je bilo včeraj 7 novo okuženih, 6 v občini Grosuplje, 5 so jih odkrili v Črnomlju, štiri v Brežicah, po dva pa v Metliki, na Mirni in v občini Mokronog-Trebelno. Po enega novo okuženega so včeraj dobili še v občinah Ribnica, Šentjernej, Žužemberk, Semič, Sodražica, Straža, Dolenjske Toplice, Šentrupert, Radeče, Kostanjevica na Krki in v občini Kostel.

Razmere v novomeški covid-bolnišnici

V novomeški bolnišnici na tako imenovanem covid oddelku zdravijo 41 okuženih, od teh je na intenzivnem zdravljenju 6 bolnikov, na respiratorju pa štirje. Včeraj so odpustili enega bolnika, eden pa je, žal, za posledicami okužbe umrl.

R.M./STA in Covid sledilnik