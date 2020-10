Izjeme ob prehajanju občinskih meja

26.10.2020 | 13:20

Ljubljana - V Uradnem listu RS je objavljen odlok, s katerim bo zaradi preprečevanja širjenja epidemije novega koronavirusa od jutri začasno omejeno prehajanje med občinami. Kot določa odlok, uveljavljanje izjem velja tudi za ožje družinske člane in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi določa, da bo prehajanje med občinami tudi od jutri dalje dovoljeno za prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma za namen oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom.

Poleg tega bo prehajanje občinskih meja še naprej mogoče za dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja, dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, dostop do storitev za nujne primere, dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona ter za dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.

Dodatno bo prehajanje občinskih meja dovoljeno tudi za izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva, za potovanja oseb, ki so vstopile v Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Sloveniji, pa tudi za dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču posameznika, kot pa so te trgovine ali storitve v občini prebivališča oz. ali če jih v občini prebivališča ni, navaja STA.

Kot izjemo od prepovedi prehajanja občinskih meja odlok predvideva tudi nujno vzdrževanje groba, a bo moral posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali z drugim ustreznim dokazilom.

Kot pa je določeno v odloku, uveljavljanje izjem velja tudi za ožje družinske člane in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj. Poleg ustreznih dokazil o upravičenosti za uveljavljanje izjeme se zahteva tudi lastnoročno podpisana čitljiva izjava, ki mora vsebovati ime in priimek, naslov bivališča, naslov oziroma kraj potovanja ter navedbo razloga, ki upravičuje prehajanje med občinami.

Prav tako mora posameznik v izjavi navesti ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva, ki potujejo z njim. V izjavi mora biti navedeno tudi, da nikomur od njih ni bila odrejena izolacija ali karantena. V izjavi mora posameznik navesti tudi, da se zaveda omejitev iz odloka in jih bo spoštoval ter da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni.

R.M./STA