Vrhunski šport kljub omejitvi gibanja na občine ostaja v sedanjem obsegu

26.10.2020 | 14:30

Ljubljana - Vlada je pozno sinoči z odlokom omejila gibanje na območje občin bivališča z izjemami, ki veljajo tudi za vrhunski in poklicni šport, kot ga je opredelil vladni odlok o omejitvah športnih dejavnosti po drugi razglasitvi epidemije novega koronavirusa. Ob ohranjanju trimetrske razdalje pri rekreaciji ni treba nositi mask.

Dovoljeni so treningi in tekmovanja vrhunskim športnikom, brez prisotnosti gledalcev, z omejitvami pa tudi rekreativnim. Novi odlok o omejitvi gibanja na območje občin, ki bo začel veljati jutri, omenja le športno rekreacijo in sprehode. Fitnes-centri morajo biti zaprti, prav tako so za rekreacijo zaprti bazeni.

Posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva lahko ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča izvajajo športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri se ohranja varna razdalja do drugih in ni mogoč stik z drugimi posamezniki (tenis, badminton, balinanje ...).

Pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekreacijski dejavnosti, pri kateri je mogoče do drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre medsebojne razdalje, ne glede na določila drugih odlokov posameznikom ali osebam iz skupnega gospodinjstva ni treba nositi zaščitne maske, navaja STA.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je že v začetku prejšnjega tedna izpostavila, da je še naprej dovoljen tekmovalni vrhunski šport, treningi in tekme, a ne za vse registrirane športnike in ne na vseh ravneh tekmovalnih sistemov. To je potrdila tudi danes.

Izjeme veljajo le za tekme najvišjega državnega razreda ter na mednarodni ravni za športnike olimpijskega razreda, teh je po podatkih Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) 49, svetovnega (144), mednarodnega (366) in perspektivnega razreda (693) ter poklicnim športnikom. Slednjih je po razvidu ministrstva, pristojnega za šport, okrog 500.

Vsi omenjeni morajo biti starejši od 15 let in morajo biti vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Prav tako je dovoljeno izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev, kot so svetovno in evropsko prvenstvo ter kvalifikacijske tekme državne reprezentance za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu. Športnikom, ki se udeležujejo teh tekmovanj, je dovoljena tudi športna vadba.

V kolektivnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje tekmovanj najvišje ravni nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja v hokeju na ledu, košarki, nogometu, odbojki in rokometu. V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje velikih domačih in mednarodnih športnih prireditev, svetovno in evropsko prvenstvo ter svetovni pokal.

Za športnike in strokovne delavce v športu se pri opravljanju športnih dejavnosti ne uporabljajo odloki, ki določajo omejitve zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije novega korona virusa.

Morajo pa upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom sars-cov-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva za zdravje.

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena, organizator tekmovanja pa mora zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja.

R.M./STA