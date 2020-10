Širjenje prehladnih obolenj med otroki tudi letos podobno kot vsa leta

26.10.2020 | 17:00

Ilustrativna slika (Foto: J. M., arhiv DL)

Ljubljana - V prvih dveh mesecih novega šolskega leta so pediatri v vrtcih in šolah pri najmlajših tudi letos kljub okrepljenim zaščitnim ukrepom zaradi novega koronavirusa zaznavali skoraj enake razmere glede širjenja vsakoletnih prehladnih obolenj, pravi podpredsednik sekcije za primarno pediatrijo Denis Baš, ki izboljšanje pričakuje po trenutnem zaprtju.

"Takoj ko so se septembra odprli vrtci in šole, smo pediatri opazili podobno sliko kot lani v tem času, torej pogostejše okužbe zgornjih dihal, tako da ni bilo nič kaj dosti drugače kot v preteklih letih," je za STA povedal Baš.

Ob tem je spomnil, da so septembra z ministrstvom za zdravje danes dosegli dogovor, da v primeru znakov okužbe dihal na testiranje na okužbo s koronavirusom ni treba vrtčevskim otrokom ter šolarjem iz prve triade.

Na vprašanje, kaj je razlog temu, da se razmere niso bistveno popravile zaradi ukrepov, kot so maske in razkuževanje rok, Baš odgovarja, da otroci v vrtcih in nižjih razredih v skupinah ali razredih niso nosili zaščitnih mask. Staršem so sicer naročili, da naj v varstvo prihajajo le zdravi otroci, a se tovrstni virusi zelo hitro širijo, je dejal. Dodal je, da se je zlasti med šolsko populacijo že precej razširil tudi novi koronavirus.

"Pri otrocih v vrtcih težko strogo omejiš širjenje okužb, saj maska za najmlajše ni primerna, tako da se različni virusi veselo širijo naprej. Res pa je, da so se starši večinoma obnašali odgovorno in so otroci ostajali doma tudi, če so le malo smrkali," je dejal. Dodal je, da so zato staršem bolj pogosto kot sicer odobravali bolniški dopust.

Večji vpliv na zajezitev širjenja respiratornih okužb med najmlajšimi pa bodo po mnenju Baša imele jesenske počitnice in trenutno zaprtje vrtcev ter šol zaradi epidemije, saj se je to pokazalo že v prvem spomladanskem valu, ko se je dodobra prekinilo širjenje bolezni. "Zdaj bi to gotovo moralo imeti vpliv," je dejal. A je dodal, da se bodo pozimi ter po vrnitvi v vrtce in šole te težave zagotovo spet vrnile med najmlajšo populacijo.

Kar se širjenja covida-19 v vrtcih tiče, Baš pravi, da se do zdaj ni pokazalo, da bi si otroci virus pogosto prenašali med seboj, večino prenosov je po njegovih podatkih še vedno med otroci in vzgojiteljicami ali pa med otroci in starši.

Tako kot za vso ostalo populacijo stroka priporoča cepljenje proti gripi tudi za najmlajše. Po besedah Baša se je precepljenost med otroki sicer povečala, a je še vedno precej nizka. Lani se je tako cepilo 367 otrok, mlajših od dveh let, kar je malo glede na to, da jih generacija šteje okoli 20.000, navedbe povzema STA.

R.M./STA