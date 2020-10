Prenavljajo kulturni dom

26.10.2020 | 20:50

Mirna - Dom Partizan na Mirni bo predvidoma do konca leta zaprt. Prenavljajo namreč elektroinštalacije, v nadaljevanju pa bodo namestili svetlobno in scensko razsvetljavo, ozvočenje, projektorje ter platna za odrsko projekcijo in kino.

Občina je bila namreč s projektom EKO-UP uspešna na razpisu Evropskega sklada za regionalni razvoj, za sanacijo doma in spremljevalne aktivnosti je prejela približno 88.000 evrov, medtem ko je naložba ocenjena na nekaj več kot 133.000 evrov. »V novo leto bomo stopili s prenovljenim, sodobno opremljenim kulturnim domom in številnimi zanimivimi aktivnostmi, s katerimi bomo spodbujali tudi podjetništvo med mladimi,« sporočajo z občine Mirna. V naslednjih letih nameravajo v domu urediti vetrolov, lotili se bodo tudi prenove avle in sanitarij.

R. N.