Cibona še tretjič zapored slavila v Novem mestu

27.10.2020 | 07:40

Novomeščani imajo po štirih krogih lige Aba eno zmago in tri poraze. (Foto: KK Krka)

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 4. krogu lige Aba izgubili s Cibono s 63:80 (10:21, 39:39, 54:57). Sicer so v četrtem krogu izgubile vse tri slovenske ekipe. Cedevita Olimpija je bila poražena v Beogradu proti Partizanu, Koper Primorska in Krka pa na domačem parketu. Slednja celo proti moštvoma, ki do tega kroga še nista poznala uspeha.

Cibona je bila v prednosti večino tekme in je na koncu zasluženo prišla do visoke zmage. Novomeščane je namreč nadigrala v vseh pogledih, predvsem pa ni imela toliko nihanj v igri kot domači. Ti so dobro odigrali le drugo četrtino, ki so jo dobili z 29:18, v preostalih treh pa so skupaj dosegli zgolj 34 točk.

Zadnjo priložnost za ugodnejši razplet so Novomeščani zapravili v zadnjih petih minutah. Tedaj so za tekmecem zaostajali le štiri točke (63:67), vendar do konca tekme niso več dosegli koša.

Vladimir Anzulović, trener Krke, je po tekmi povedal: »Čestitke obema ekipama. Cibona je na koncu bila bolj spočita in dobila to tekmo. V ogromnih težavah smo. Moji fantje so se borili, a nam je zmanjkalo moči. Težko nam je bilo igrati brez Lapornika in Milovanovića ter s Škifićem, ki je igral z virozo na 20 odst. zmogljivosti.«

Ivan Velić, trener Cibone, pa je dejal: »Čestitam svojim igralcem za zmago. Zelo pomembna zmaga. Tretjo sezono začenjamo s tremi porazi in potem pod največjim pritiskom pokažemo pravo igro in pravi karakter. Vesel sem zaradi teh mladih fantov. Mislim, da bi morali že prej odločiti tekmo, a smo na žalost naredili nekaj neumnosti, imeli preveč izgubljenih žog in Krka se je vrnila. Na koncu je vseeno bila odločilna naša boljša igra in predvsem reakcija v obrambi.«

Krkaši so z zmago in tremi porazi 10. na lestvici ABA lige. Naslednjo tekmo bodo odigrali pri vodilni Crveni zvezdi v ponedeljek, 2. novembra. Še prej jih jutri in soboto, 31. oktobra, čakata tekmi 1. SKL z Rogaško v Novem mestu in s Hopsi na Polzeli.

* Dvorana Leona Štuklja, sodniki: Hordov (Hrvaška), Arsenijević, Milojević (oba Srbija).

* Krka: Stergar 1 (1:2), Camphor 11 (1:1), Stipčević 13 (2:2), Barič 6 (2:2), Kosi 12, Škifić 8 (1:2), Škedelj 7 (1:2), Rebec 3, Vučetić 2.

* Cibona: Bilinovac 9 (1:2), Radovčić 3 (3:4), Marić 6 (1:1), Bundović 7 (3:3), Vucić 6 (0:1), Novačić 5 (0:1), Prkačin 23 (5:7), Drežnjak 14 (1:1), Moore 7.

* Prosti meti: Krka 8:11, Cibona 14:20.

* Met za tri točke: Krka 7:26 (Stipčević 3, Camphor 2, Škifić, Rebec), Cibona 8:22 (Prkačin 2, Bilinovac 2, Marić, Novačić, Drežnjak, Moore).

* Osebne napake: Krka 25, Cibona 21.

* Pet osebnih: /.

M. Ž., STA