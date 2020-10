Pijan, brez izpita in tablic, z vrsto kršitev ob 1.720 evrov

27.10.2020 | 09:30

Policija je imela veliko dela (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Policisti PP Šentjernej so v Starem sejmišču ponoči ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen polo. Med postopkom so ugotovili, da 28-letni voznik iz Brežic nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,92 miligramov alkohola. Vozil je neregistrirano in nezavarovano vozilo, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov in še kršitve zakona o nalezljivih boleznih so mu izdali plačilni nalog v višini 1720 evrov, na sodišče pa naslovili obdolžilni predlog. Avtomobil so mu zasegli in plačilni nalog izdali tudi potnici, ki je prav tako kršila določila zakona o nalezljivih boleznih.

Alkoholiziranost in še vrsta drugih kršitev

V Krškem so tamkajšnji policisti med opravljanjem nalog ponoči zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus vozniku osebnega avtomobila iz Šentjerneja. 38-letni kršitelj, ki je kršil določila zakona o nalezljivih boleznih, je opravljanje preizkusa odklonil, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pa je ponoči pripeljal voznik os4ebnega avtomobila bosanskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in vozniku zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 55-letni voznik je imel v litru izdihanega zraka 0,65 miligramov alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje, danes pa se bo moral srečati še s sodnikom.

Hitrost razkrila še druge kršitve

V Novem mestu pa so novomeški policisti včeraj dopoldne ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen golf, ki je v naselju prekoračil dovoljeno hitrost. Med postopkom so ugotovili, da je vozil neregistriran in nezavarovan avto, na katerem sta bili nameščeni registrski tablici, ki pripadata drugemu vozilu. 32-letnemu vozniku, ki je kršil tudi določila zakona o nalezljivih boleznih, so zaradi številnih kršitev izdali plačilni nalog in avtomobil zasegli.

Ukradeno vozilo, denar in vino

Policisti PP Metlika so bili včeraj obveščeni, da je z dvorišča podjetja v Gradacu v nedeljo okoli 18.30 nekdo odpeljal Volkswagen transporter s kesonom, zeleno rumene barve, letnik 2005, registrskih oznak NM KR-565.

Na pokopališču na območju PP Dolenjske Toplice je v dneh od petka do nedelje neznanec vlomil v svečomat. Odtujil je 20 evrov in z vlomom povzročil za okoli 1500 evrov škode.

Dolnji Stari vasi na območju PP Šentjernej pa je v dneh od nedelje do ponedeljka nekdo vlomil v zidnico in iz cisterne iztočil ter ukradel okoli 200 litrov vina.

Prijeli tihotapca ljudi in tujce

Na avtocesti pri Dobruški vasi so policisti PP Brežice včeraj malo pred 15.uro ustavili kombi poljskih registrskih oznak. 19-letni državljan Ukrajine je v vozilu prevažal šest državljanov Pakistana, štiri državljane Indije in dva državljana Bangladeša. Osumljencu, ki je tujce nameraval pritihotapiti v notranjost države, so odvzeli prostost in ga pridržali, s kazensko ovadbo zaradi prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, pa se bo srečal še s preiskovalnim sodnikom. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, prav tako še niso končani.

Policiste klicali kar 183-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so posredovali v 51 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 183 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda in pridržali dva voznika, ki sta vozila pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi sprožitve signalno varnostne naprave in zaradi nezakonitih prehodov državne meje.

R.M.