VIDEO: V novomeški bolnišnici že 50 covid bolnikov

27.10.2020 | 11:10

Splošna bolnišnica Novo mesto (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - V Splošni bolnišnici Novo mesto je danes hospitaliziranih 50 covid bolnikov, sedem od teh se zdravi na intenzivnem oddelku. Glede na trenutno epidemiološko situacijo oz. na porast okužb v državi, na covid oddelku bolnišnice že pripravljajo dodatne postelje. Teh naj bi bilo skupaj po novem 80. Poleg pljučne in infekcijske klinike za COVID paciente bodo tako v ta namen pripravili tudi staro interno bolnišnico.

Kot so zapisali v izjavi za javnost, v Splošni bolnišnici Novo mesto hkrati zmanjšujejo ne nujne programe, kar pomeni, da sprejemajo zgolj paciente z napotnico »nujno« in »zelo hitro«. Vsem tistim, ki bodo termine odpovedali, pa bodo o novem datumu obveščeni v najkrajšem možnem času.

Z današnjega sestanka vodstva (Foto: SBNM)

Opreme, ventilatorjev in prostora je zaenkrat dovolj

Na covid oddelkih Splošne bolnišnice Novo mesto imajo trenutno dovolj prostora, prav tako nimajo težav z opremo in ventilatorji. Narašča pa število okuženih med zaposlenimi in sicer tako med zdravniki kot tudi med medicinskimi sestrami. Kadrovsko razmere še obvladujejo, vendar pa jim pri delu in obvladovanju razmer že pomagajo tudi specializanti in nekateri študenti višjega letnika Zdravstvene fakultete.

V sporočilu za javnost vnovič prosijo vse, ki prihajajo v bolnišnico, da spoštujejo veljavna navodila in priporočila. Poleg nošenja mask, upoštevanja varnostne razdalje in razkuževanja rok je zelo pomembna tudi iskrenost glede simptomov, ki so morebiten znak covida-19. Če ima obiskovalec vročino, naj nikar ne vstopa v prostore bolnišnice tako, da pred tem vzame sredstvo za zbijanje temperature in prikrije simptome. Vsak osip kadra lahko pomeni katastrofo pri premagovanju virusa.

V boju z virusom mora sodelovat vsak in narediti vse, kar je potrebno, da zaščiti sebe in druge. V bolnišnici si prizadevajo preprečiti vstop virusa med zaposlene, saj bodo le tako zmogli preživeti ta zimski čas tako, da bodo bolnišnice še naprej lahko nudile pomoč občanom in državljanom, je v Splošni bolnišnici Novo mesto zapisala v izjavi za javnost direktorica doc.dr. Milena Kramar Zupan z ekipo.

Dopolnjeno 12:05

Po podatkih covid sledilnika in po informacijah direktorice Splošne bolnišnice Novo mesto se na tamkajšnjih covid oddelkih danes zdravi 50 bolnikov z novo koronavirusno boleznijo 19. Samo danes so sprejeli 14 okuženih. Sedem bolnikov se zdravi na intenzivnih covid oddelkih, štirje dihajo s pomočjo respiratorja. 5 bolnikov s covidom-19 pa so iz novomeške bolnišnice danes odpustili v domačo oskrbo.



R.M.

Direktorice SB Novo mesto Milena Kramar Zupan