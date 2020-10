Največ okuženih v naši regiji je v občinah Novo mesto in Metlika

27.10.2020 | 11:25

Ilustrativna fotografija

Novo mesto - V Sloveniji so včeraj opravili 5756 testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 1499 okužb, je povedal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin. V bolnišnicah je umrlo 13 bolnikov s covidom-19.

Trenutno je v Sloveniji aktivno okuženih 16.347 ljudi, 560 covid bolnikov se zdravi v bolnišnici, od tega jih 86 potrebuje intenzivno zdravljenje. S pomočjo ventilatorja diha 57 hospitaliziranih covid bolnikov, navaja STA.

V zadnjih 14 dneh je zbolelo 780 ljudi na 100.000 prebivalcev, kaže Sledilnik za covid-19. Po podatkih sledilnika so v bolnišnice samo včeraj sprejeli 85 bolnikov, v enote za intenzivno terapijo pa šest bolnikov. S pomočjo ventilatorja diha 57 bolnikov s covidom-19.

Doslej so v Sloveniji potrdili 25.579 okužb z novim koronavirusom, skupaj je umrlo 256 bolnikov s covidom-19.

Dodano 13:05

Včeraj je bilo tako pozitivnih 26 odstotkov vseh opravljenih testov. Največja žarišča so po Kacinovih besedah Železniki, Škofja Loka, Kranj, Kamnik, Domžale, število okužb raste tudi v Slovenj Gradcu, Litiji in Metliki, je povedal Kacin na današnji novinarski konferenci.

Trenutno je v Sloveniji aktivno okuženih 16.347 ljudi. V zadnjih 14 dneh je zbolelo 780 ljudi na 100.000 prebivalcev, kaže Sledilnik za covid-19.

Po Kacinovih navedbah je stanje v bolnišnicah resno. V malo več kot tednu dni se je podvojilo število covidnih bolnikov v bolnišnicah. Njihovo število pa se bo v prihodnje še kar nekaj časa povečevalo.

Infektologinja s klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana Mateja Logar pa je pojasnila, da imajo v UKC hospitaliziranih 140 covidnih bolnikov, 29 jih zdravijo na oddelku za intenzivno terapijo. Kot je dejala, dnevno sicer uspejo širiti intenzivne postelje in tudi postelje na navadnih covidnih oddelkih s tem, da se tudi selijo na druge lokacije, kot sta ortopedska klinika in Bolnica Petra Držaja, vendar pa se ne bodo mogli širiti v nedogled, ker jim bo slej ali prej zmanjkalo ustrezno izobraženega kadra za obravnavo vseh teh bolnikov.

Težava je v tem, da se število covidnih bolnikov v bolnišnicah zelo povečuje, saj ti bolniki ostanejo dlje časa v bolnišnični oskrbi. Na navadnih oddelkih ostanejo vsaj 10 ali 14, na intenzivni terapiji pa v povprečju ostanejo več tednov, samo umetno predihavanje povprečno traja 10 dni.

Zato Logarjeva poziva vsakega posameznika, naj se spomni, kako je s svojim ukrepanjem pomagal ustaviti širjenje epidemije spomladi. "Samo na ta način bomo uspeli," je poudarila.

Bolniki so na oddelku za intenzivno nego povprečno stari 65 let, najmlajši je star 42 let. Na navadnem oddelku obravnavajo bolnico, staro 33 let, imajo pa hospitalizirane tudi otroke. Trenutno sta hospitalizirana dva otroka, ki sta v bolnišnici zato, ker potrebujeta dodatek kisika. V preteklosti pa so imeli v bolnišnici tudi otroke s covidom, ki so bili stari manj kot leto.

Prav tako je trenutno v UKC Ljubljana hospitalizirana mlajša nosečnica, ki potrebuje dodatek kisika.

Dodano 13:55

V širši jugovzhodni regiji, vključo s Posavjem, je bilo včeraj največ okuženih s covidom-19 v Novem mestu, kjer so zabeležili 32 novih okužb. Sledita občini Metlika in Grosuplje s po 20 koronavirusnimi okužbami,18 novo okuženih pa je bilo včeraj v občini Ivančna Gorica. V Posavju je bilo včeraj največ okuženih v Krškem - 14, v Sevnici pa 12. Po 8 novookuženih koronavirusnih bolnikov je bilo včeraj v Trebnjem in Kočevju, po 6 so jih imele občine Šentjernej, Črnomelj in Brežice, 5 novookuženih je bilo v Žužemberku in Semiču, po 3 v občini Mirna, po 2 pa v občinah Ribnica, Šmarješke Toplice, Dolenjske Toplice, Kostanjevica in Radeče, po enega novookuženega pa so imeli včeraj v občinah Mirna Peč, Straža, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Velike Lašče. Dodatno novookuženih tako včeraj niso imeli v občinah Sodražica, Škocjan, Loški Potok, Kostel, Osilnica in Bistrica ob Sotli



R.M./STA