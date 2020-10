AVDIO: Karitas pomaga in širi mrežo prostovoljcev

27.10.2020 | 13:10

Priprava Karitas paketov (Foto: Karitas)

Ljubljana - Karitas je ob vnovični razglasitvi epidemije na osnovi izkušenj iz prvega vala ustrezno prilagodila razdeljevanje materialne pomoči za 95.000 prejemnikov. To razdeljevanje ves čas poteka nemoteno s predhodno najavo in s posamičnim prevzemom pomoči. Prav v teh dneh je na voljo tretja dobava 850 ton hrane iz Sklada za Evropsko pomoč najbolj ogroženim. Prilagojeno poteka tudi razdeljevanje obrokov brezdomcem, uporabnikom ljudskih kuhinj in prejemnikom donirane hrane. Lokalne Karitas po svojih močeh sodelujejo tudi s Civilno zaščito. Po posameznih območjih so spet aktivirane telefonske linije za psihosocialno pomoč ter spletne prijave prostovoljcev, ki bi želeli sodelovati pri družabništvu s starejšimi na daljavo, pri razdeljevanju pomoči ali kot prostovoljci v domovih za starejše. Podrobnosti so na voljo na spletni strani slovenske Karitas, kjer je mogoče tudi darovanje za prizadete ob epidemiji.

Epidemija lahko predstavlja veliko stisko

Od vnovične razglasitve epidemije so na Karitas prilagodili izvajanje rednih aktivnosti tako, da zagotavljajo varnost prostovoljcev in ljudi, ki pridejo po pomoč. Razdelitev hrane, higienskih pripomočkov in ostale redne aktivnosti potekajo nemoteno, se pa prejemniki po telefonu predhodno naročijo na prevzem in nato prihajajo posamično. Prav tako je Karitas odprla telefonske številke za psiho-socialno pomoč, ki je ena izmed pomembnejših komponent pomoči ob ponovno razglašeni epidemiji. Mnogi prejemniki pomoči se že v normalnih razmerah le za silo znajdejo, ob teh izrednih razmerah pa so še bolj podvrženi stresu in stiski. Epidemija, še posebej za tiste, ki imajo težave v duševnem zdravju, predstavlja hudo stisko. Trenutno sicer še niso zaznali bistvenega povečanja klicev.

Odprta telefonska številka za družabništvo na daljavo

Mladi iz youngCaritas – Mlade Karitas, pa tudi ostali prostovoljci, se bodo s starejšimi družili preko telefona. Da bi premagali osamljenost starejših, bodo mladi prostovoljci redno na telefonski zvezi s tistimi, ki potrebujejo spodbudno besedo in nekaj sogovornikovega časa. Povezali se bodo tudi z nekaterimi domovi za starejše, kjer starejši po večini nimajo možnosti izhoda ali obiskov. Vsi, ki bi želeli to obliko pomoči, se lahko vsak delovni dan med 9. in 15. uro, prijavijo na telefonski številki 069 928 187 in povezali jih bodo s prostovoljci.

Karitas išče nove prostovoljce

Na spletni strani Slovenske karitas so vnovič odprte prijave za opravljanje prostovoljskega dela v okviru odziva na covid-19. Pri tem se novi prostovoljci lahko prijavijo v treh sklopih: delitev hrane in ostala logistična podpora, sodelovanje v akciji Povezani preko telefona ali za pomoč v domovih za starejše. Vsi prostovoljci bodo pred opravljanjem prostovoljnega dela deležni krajšega usposabljanja preko spleta, na katerem bodo prejeli informacije o tem, kaj bo njihova naloga, kako se odzvati v neprijetnih situacijah, dobili pa bodo tudi primere dobrih praks in navodila za varno opravljanje prostovoljnega dela.

Zmanjšane možnosti za zaslužek ljudi, ki so tik nad pragom revščine

V času epidemije se zmanjšajo možnosti za opravljanje priložnostnega in nadurnega dela, s katerim se mnogi ohranjajo tik nad pragom revščine. Med novimi prosilci se pojavljajo tudi tisti, ki sicer niso izgubili dela, živijo pa v težkih življenjskih okoliščinah. Med njimi je tudi velik delež takih, ki so jim pomagali pred petimi in desetimi leti v času gospodarske krize in so se postavili na noge, v teh okoliščinah pa spet potrebujejo pomoč.

Vsi, ki bi želeli podpreti redno in izredno pomoč Karitas lahko to storijo v sklopu dobrodelne akcije POMAGAJMO PREŽIVETI IN ŽIVETI . Sredstva, zbrana v letošnji akciji, so namenjena tudi družinam, posameznikom in starejšim, ki so se znašli v materialni stiski zaradi epidemije ali njenih posledic.

Podatki za nakazilo: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana

Namen: POMAGAJMO PREŽIVETI IN ŽIVETI

Št. TRR: SI56 0214 0001 5556 761

Sklic: SI00 931

Zvočni zapisi Generalni tajnik Slovenske karitas Peter Tomažič Generalni tajnik Slovenske karitas Peter Tomažič