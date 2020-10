V DSO Brežice kar 7 umrlih s covidom-19, okužbe tudi v DSO Grosuplje

27.10.2020 | 14:15

DSO Brežice (Foto: FB)

Brežice - Na spletni strani Doma starejših občanov Brežice so zapčisali, da so v nedeljo opravljeni testi razkrili še dve dodatni okužbi pri stanovalcih. Trenutno je v rdeči coni nameščenih 56 stanovalcev in stanovalk. Ena stanovalka in stanovalec sta hospitalizirana. Pri zaposlenih pa sta bili potrjeni še dve okužbi, skupaj je tako zdaj okuženih 16 zaposlenih. So pa v domu z žalostjo sprejeli dejstvo, da je umrlo sedem stanovalcev in stanovalk, okuženih s tem virusom.

Da bi zmanjšali okužbe, v DSO Brežice upoštevajo vsa navodila NIJZ, hkrati pa vsakodnevno testirajo tako stanovalce kot zaposlene, takoj ko se pokažejo prvi simptomi morebitne okužbe. Želijo si namreč čim hitreje ustrezno ukrepati in okužene umakniti od zdravih. Kljub napornemu delu zaradi vdora virusa v najbolj rizično ustanovo, vsi v domu ostajajo optimistični, ohranjajo dobro voljo kolikor se le da in upanje, da bo kmalu bolje, je vodstvo doma zapisalo na spletni strani DSO Brežice. Ob tem se zahvaljujejo za sodelovanje vsem prostovoljcem, ki so ponudili svojo pomoč in s katerimi bodo skušali nadomestiti veliko pomanjkanje oz. izpad kadra. V teh dneh se že dogovarjajo z njimi o konkretni pomoči, ki jo v domu potrebujejo.

Dodano 15:30

Okužbe tudi v DSO Grosuplje

V Domu starejših občanov Grosuplje, kjer so v petek potrdili okužbi z novim koronavirusom pri oskrbovancu in pri zaposlenem, so konec tedna opravili dodatna testiranja. Okužbo so potrdili še pri 18 stanovalcih in sedmih zaposlenih. Danes pa bodo testirali vse ostale stanovalce in zaposlene, piše na spletni strani doma. Okuženi so nameščeni v rdeči coni, za njih skrbi posebna covidna ekipa, ki pozorno spremlja tudi njihovo zdravstveno stanje in o vseh morebitnih spremembah nemudoma obvešča svojce. Dom je do nadaljnjega zaprt za obiske, izhode stanovalcev in nove sprejeme, so še zapisali na spletni strani.

R.M.