Razpis MO Novo mesto za izvedbo družbeno koristnih vsebin

27.10.2020 | 15:10

Ilustrativna fotografija

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je objavila javni razpis za sofinanciranje programov in delovanje organizacij za prihodnje leto. V ta namen nameravajo razdelili 610.040 evrov

Denar je namenjen za področja kulture, mladine, sociale in zdravstva, športa, prireditev in dogodkov, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja, delovanja društev in organizacij ter turizma.

Namen razpisa je spodbujanje delovanja organizacij, ki predstavljajo pomemben dejavnik za ustvarjanje kakovostnega življenjskega okolja ter povezovanja in predstavljanja lokalne skupnosti, Mestna občina Novo mesto pa jim s sofinanciranjem omogoča izvajanje družbeno koristnih vsebin.

Prijavitelji lahko vloge pošljejo na naslov Mestne občine Novo mesto v skladu z razpisnimi pravili, ki so poleg razpisa in vlog objavljeni na spletni strani občine. Prvi razpisni rok za pridobitev sredstev bo zaključen 25. novembra letos.

R.M.