Posebna igrala za posebne otroke na OŠ Ljuba Šercerja

27.10.2020 | 15:30

Foto: OŠ Ljuba Šercerja

Teden pred počitnicami je bil za OŠ Ljuba Šercerja prav poseben, saj so na šolskem dvorišču postavljali nova šolska igrala.

Osnovna šola Ljubo Šercer Kočevje je manjša šola, kjer se izobražujejo otroci s posebnimi potrebami z lažjo, zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju. In ravno ti poleg učilnic in didaktičnega materiala, potrebujejo tudi varen in funkcionalen prostor za igro in sprostitev. Šolo obiskujejo otroci iz kar šestih občin: Kočevje, Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Velike Lašče in Kostel. Pred leti so temeljito prenovili učilnice in fasado, za zamenjavo dotrajanih in že nevarnih igral pa je zmanjkalo denarja.

Foto: OŠ Ljuba Šercerja

Konec lanskega šolskega leta pa se je projekta ureditve igral lotila kar šola sama. Zbrali so predračune, ki pa so bili vsi po vrsti z zneski, kakršne na šoli ne bi zmogli, zato so se za pomoč odločili zaprositi podjetja. Šola je najprej naletela na posluh novomeške Krke, ki jim je prispevala 5.000 EUR, potem so prišle še donacije podjetij Inotherm d.o.o. v višini 1.000 EUR, Akrapovič d.d. v višini 500 EUR in podjetja Melamin d.d. v višini 300 EUR. Prisluhnila jim je tudi ustanoviteljica – Občina Kočevje, ki se je odločila prispevati manjkajoči del denarja.

Foto: OŠ Ljuba Šercerja

V tem mesecu, ko svet obeležuje Teden otroka, pa je bilo zares praznično, saj so igrala končno obogatila šolsko dvorišče. Vsak še tako poseben posameznik si lahko zdaj s pomočjo varnih igral na šolskem dvorišču poišče svoj kotiček tako za igro kot za učenje, saj so igrala odlična dopolnitev klasičnemu učenju, ki spodbuja razvoj motoričnih pa tudi senzoričnih veščin otrok.

R.M.