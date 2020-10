Novi predsednik KGZS je Roman Žveglič

27.10.2020 | 16:30

Roman Žveglič (Vir: Svet24.si)

Ljubljana - Novi predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) je kmečki sindikalist in nekdanji poslanec SLS Roman Žveglič iz Zabukovja v občini Sevnica. Ta je v današnjem ponovljenem glasovanju v okviru ustanovne seje novoizvoljenega sveta KGZS za štiri glasove premagal predsednika SLS Marjana Podobnika.

Prvi dan ustanovne seje v ponedeljek je bila namreč zaradi neodločenega izida pri glasovanju za predsednika, oba kandidata sta prejela po 27 glasov, seja prekinjena in se je nadaljevala danes opoldne.

Člani sveta so Žvegliču namenili 29 glasov, medtem ko jih je Podobnik prejel 25. Žveglič bo tako na čelu zbornice nasledil Cveta Zupančiča. Novoizvoljeni predsednik se je na novinarski konferenci članom sveta zbornice zahvalil za zaupanje. "Želim si, da jih ne bom razočaral in prepričan sem, da jih ne bom," je dejal.

Kot je dejal, je štiriletno obdobje, kolikor traja njegov mandat, dolgo, je pa dela že za sproti dovolj. "Dolgoročno je lahko vsak program dober, vendar je težava v tem, da lahko kratkoročno propademo," je opozoril. Najprej je treba po njegovih besedah dokončno uskladiti definicijo aktivnega kmeta in statusa družinskih kmetij, prav tako KGZS ne sme pozabiti na manjše kmete, ki nimajo pogojev za učinkovit nastop na slovenskem trgu.

"Druga stvar, ki je zelo pomembna, je sodelovanje," je izpostavil ter napovedal srečanje z vsemi nevladnimi organizacijami v kmetijstvu in poslovnimi subjekti, "da začnemo premikati stvari v slovenskem kmetijstvu na bolje". Po Žvegličevih besedah so vedno in povsod možne izboljšave, najti je treba samo način, kako do njih priti.

"Mislim, da imamo dobre strokovne službe, vendar se včasih šepa na področju prenosa znanja direktno do kmeta. Tu bomo morali delati veliko," je še napovedal. Med drugim je napovedal tudi preučitev področja prodaje govejega mesa, kjer bodo morali po njegovih besedah največ narediti poslovni subjekti, mora pa biti med njimi in kmeti, pa tudi med potrošniki, vezni člen zbornica.

"Ko gledam televizijo, je največ oglasov za hrano, ki prikazujejo, kot da imamo v slovenskih trgovinah izključno domače, slovensko, ekološko hrano, po možnosti pridelano z motiko in volovsko opremo. Ni pa prave sledljivosti, ki bi to dokazovala. Ti oglasi so zavajajoči in ne kažejo dejanskega stanja. To težavo bomo poskušali razrešiti," je dejal.

Vsem izvoljenim organi zbornice bodo svoje delo začeli z 2. novembrom. Podpredsednika KGZS sta že v ponedeljek postala Marjan Golavšek in Janez Šimenc.

V upravni odbor zbornice pa so bili izvoljeni Luka Leskovec, David Štok, Robert Golc, Albin Oven, Franc Prelesnik, Vincenc Otoničar, Martina Janžekovič Legan, Martin Mavsar, Rok Sedminek, Anton Medved, Erna Skok, Matej Skrivarnik, Boris Gumilar, Jože Simončič, Rok Roblek, Primož Pevec in Peter Vrisk, ki je bil prvi predsednik zbornice.

Na volitvah v svet KGZS, ki so potekale konec septembra oz. v začetku oktobra, je največ od skupno 41 mest v skupini fizičnih oseb prejelo Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza, in sicer 15. V skupini pravnih oseb je bil izvoljen tudi Podobnik, ki je bil kandidat Slovenske kmečke zveze za predsednika.

Vendar pa je njegovemu imenovanju po poročanju Dnevnika nasprotovala skupina novoizvoljenih svetnikov, ki si je želela, da zbornico vodi kmet, in ne predsednik politične stranke, in je na položaj predlagala Žvegliča, ki je svetnik KGZS postal na listi Društva članov sindikata kmetov.

Žvegliča naj bi poleg kmečkega sindikata, katerega podpredsednik je, podpirali tudi svetniki Kmečke liste Petra Vriska, Društva slovenski kmet in cerkveni predstavniki.

B. B. / STA