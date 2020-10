Kje danes ne bo elektrike?

28.10.2020 | 07:15

Foto: arhiv DL

Novo mesto - Dežurni na Regijskem centru za zaščito in reševanje v Novem mestu izrednih dogodkov na področju zaščite in reševanja niso obravnavali. So pa posredovali tri klice za nujno medicinsko in en klic za nujno veterinarsko pomoč.

Kje ne bo elektrike?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj sporoča odjemalcem, da bo danes od 7. do 16.ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava elektrike na območju transformatorskih postaj SELA PRI OTOVCU in GORNJA PAKA, med 7. in 7.30 in med 15. in 16.uro pa na območju transformatorskih postaj MIHELJA VAS, PETROVA VAS in ROŽANC.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej sporoča, da bo danes od 8. do 14.ure, zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem na območju transformatorskih postaj LAKOTE 1/0,4KV in ŽALOVIČE, od 8. do 10.30 pa na območju transformatorske postaje VINJI VRH.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje pa sporoča, da bo danes med 8. in 10.uro prekinjena dobava elektrike na območju transformatorske postaje VELIKA ŠEVNICA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

R.M.