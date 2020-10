VIDEO: Občina Semič praznuje

28.10.2020

Foto: Občina Semič

Semič - Občina Semič danes praznuje svoj praznik na dan ustanovitve Prve belokranjske čete Občina Semič praznuje občinski praznik. Danes mineva že 79 let, odkar se je konec oktobra oblikovala prva Belokranjska četa. Na zbirališče na Smuk je 28. oktobra 1941 prišlo prvih šest mož semiške skupine. Ponoči se je pridružilo še pet mož iz Gradca, dva dni kasneje pa še skupina iz Metlike in Črnomlja.Tragičen dogodek pa se je na Gornjih Lazah zgodil z 2. na 3. november leta 1941, ko je več kot tristo italijanskih vojakov obkolilo poslopja, kjer so utrujeni in premraženi partizani prenočili in jih te noči tudi pobili. Med živimi je ostal le Franc Košir in je štirideset let pozneje, poleti 1981 na velikem spominskem zborovanju, odkril mogočen spomenik, postavljen na kraju dogodka - na Gornjih Lazah.

Semičani bodo tokrat praznovali nekoliko drugače. Vsem pa čim več zdravja, zaupanja in upanja želi tudi županja občine Semič Polona Kambič in predstavlja letošnje prejemnike občinskih priznanj.

Občina Semič

Županja Občine Semič Polona Kambič