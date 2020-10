Trčil v prometni znak, obstal na ograji in še napihal

Muljava - Na cesti med Muljavo in Zagradcem se je okoli 4.ure ponoči zgodila prometna nesreča. Voznik osebnega vozila je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal desno s ceste in pri tem trčil v prometni znak, nato pa obstal na ograji. Po prvih informacijah se je v nesreči lažje poškodoval.

Na kraj dogodka so prišli ljubljanski policisti, povzročitelj pa je v postopku moral opraviti tudi alkotest. Ta je pokazal 0,55 mg/l alkohola v izdihanem zraku, zato so mu policisti izdali plačilni nalog in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje.

R.M.