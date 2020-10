53-letni pijan moški grozil sosedom

28.10.2020 | 09:15

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - V naselju v okolici Novega mesta je 53-letni moški danes okoli 2.ure ponoči pijan vpil na prebivalce naselja in jim grozil, zato so na pomoč poklicali policiste. Kršitelj javnega reda in miru se kljub opozorilom ni umiril, zato so ga fantje v modrem vklenili in ga odpeljali v prostore za pridržanje, na prostost pa bo odkorakal s plačilnim nalogom.

Napihal 2 promila

V Kronovem so sinoči okoli 21.ure novomeški policisti ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 27-letni kršitelj, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,94 miligramov alkohola oziroma po starem 2 promila. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zaloteni pri kraji suhomesnih izdelkov

V Leskovcu pri Krškem pa so sinoči okoli 19.ure na pomoč poklicali krške policiste, saj naj bi več oseb kradlo artikle v eni od prodajalen v Leskovcu. V hitri akciji so tatove zalotili pri delu. Trije nepridipravi – ženska in dva moška iz naselja v okolici Krškega – so nameravali odnesti več suhomesnih izdelkov. Policisti so ukradeno zasegli in vrnili osebju prodajalne, zoper osumljence pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Z vlomom povzročil za tisoč evrov škode

V Novem mestu je neznanec ponoči vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, je pa z vlomov povzročil za okoli tisoč evrov škode.

Prijeli pet tihotapcev in 16 tujcev

Pri krožišču na Drnovem so policisti včeraj okoli 16.ure ustavili avtomobil italijanskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da državljana Italije, stara 37 in 40 let, v vozilu prevažata šest državljanov Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Ustavili so tudi osebni avtomobil slovenskih registrskih oznak, v katerem sta bila dva državljana Slovenije, ki pa sta prav tako sodelovala pri tihotapljenju tujcev. Četverici so odvzeli prostost, jih pridržali in jih bodo s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanje meje ali ozemlja države soočili s preiskovalnim sodnikom. Avtomobila je policija zasegla, postopki z državljani Bangladeša pa še potekajo.

V Čatežu ob Savi so brežiški policisti včeraj okoli 17. ure ustavili osebni avtomobil Audi A4 poljskih registrskih oznak. 28-letni državljan Ukrajine je v vozilu vozil pet državljanov Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Tihotapca so pridržali in mu zasegli avto, policijski postopki s tujci pa še niso končani.

Pri Podbočju na območju policijske postaje Krško policisti med varovanjem državne meje izsledili in prijeli tri državljane Afganistana in dva državljana Kitajske. Postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Policisti prejeli 200 klicev

Sicer pa so policisti Policijske uprave Novo mesto v zadnjih 24 urah posredovali v 47 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 200 klicev. Obravnavali so pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda in zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil pod vplivom alkohola in ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in enega kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nezakonitih prehodov državne meje.