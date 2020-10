Na območju Suhe krajine obvezno prekuhavanje vode

28.10.2020 | 09:25

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Žužemberk - Komunala Novo mesto sporoča, da je zaradi mikrobiološke neustreznosti pitne vode, to pred uporabo potrebno prekuhati. Ukrep velja do preklica na območjih naselij Lopata, Lazina, Sela pri Hinjah, Vrh pri Hinjah, Visejec, Plešivica, Gradenc, Malo in Veliko Lipje ter Lašče v občini Žužemberk.

R.M.