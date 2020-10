V Škocjanu kar dva proračuna v javni razpravi

28.10.2020 | 12:30

Občinska seja je potekala v večnamenskem prostoru OŠ Frana Metelka Škocjan.

Škocjan - Na sinočnji seji Občinskega sveta Občine Škocjan - prejšnja je bila pred dobrimi štirimi meseci - so svetniki sprejemali pomembne odločitve.

Med drugim so sprejeli predlog proračuna za prihodnji dve leti, vsakega ločeno - v letu 2021 so prihodki ocenjeni na dobrih 4,7 milijonov evrov, odhodki pa skoraj 5,9 milijona evrov, v letu 2022 pa ocenjujejo, da bodo prihodki znašali dobrih 5 milijonov evrov, odhodki pa 7 milijonov evrov. Kar nekaj denarja bodo prejeli iz državnega proračuna in EU.

Mateja Robek Zaletelj

Kot je povedala Mateja Robek Zaletelj iz občinske uprave, so po navodilih Računskega sodišča RS pozvali svetnike, vaške skupnosti, KS, itd. k predlogom, ki jih je pregledala komisija in v kar največji meri upoštevala v predlogih proračuna.

»Sprejem za dve leti omogoča dolgoročno planiranje, racionalizacijo poslovanje, izkušnje iz preteklih let, ko smo že počeli tako, pa so pozitivne,« je povedala Robek Zaleteljeva.

V proračunu za leto 2021 je načrtovano zadolževanje v višini 75 tisoč evrov, kar ponuja finančno ministrstvo, a na občini bodo še videli, če bodo ta sredstva koristili.

Projektov je veliko

Župan Jože Kapler

Župan Jože Kapler je poudaril, da sta oba proračuna realna, a vseeno naravnana razvojno in ambiciozno in upa, da bodo vse glavne projekte v prihodnjih dveh letih uresničili. Poleg izpolnjevanja zakonskih obveznosti so glavne naloge za naprej izgradnja večnamenskega doma v Škocjanu, uresničitev eko-socialne kmetije na Bučki, ureditev območja ob Radulji, izgradnja novega gasilskega doma v Grmovljah in investicija v gasilstvo v Dolenjih Dolah, obnova ceste skozi Osrečje ter ceste Male Poljane - Klenovik in seveda skrb za lokalne ceste, uresničitev kolesarske povezave iz Novega mesta preko šmarješke občine do Škocjana, izdelava idejne zasnove športne dvorane za škocjansko osnovno šolo, sanacija fasade vrtca na Bučki, investicije v vodooskrbo, nakup zemljišč, izgradnja križišča pri gasilskem domu v Škocjanu in krožišča v Dolenji Stari vasi, kanalizacijski sistem Dobruška vas, kot turistično točko nameravajo urejati Štritsko jezero in trg Gutenwert itd.

»Skušali bomo pridobiti čim več nepovratnih sredstev, prihodnja finančna perspektiva naj bi bila obetavna, tako da ne bomo zabredli v finančne težave, to je naš cilj,« pove Kapler.

Oba predloga proračuna sta od danes do 27. novembra v javni razpravi, ko so mogoči še predlogi in pripombe občanov. Na decembrski seji pa načrtujejo sprejem obeh proračunov.

Soglasje k zadolževanju

Občinski svet je tudi izdal soglasje k zadolževanju JP CERO_DBK d.o.o. za izgradnjo objekta za mehansko-biološko obdelavo odpadkov (MBO) ter za nakup tehnološke in premične opreme do višine 210 tisoč evrov - delež občine Škocjan znaša 6 tisoč evrov skupne vrednosti zadolžitve. Podjetje najema kredita ne sme zavarovati s stvarnim premoženjem, ki je namenjeno izvajanju javni gospodarski službi, sredstva za servisiranje dolga pa se zagotovi iz neproračunskih virov.

Seja je bila zaradi izrednih razmer v zvezi z epidemijo koronavirusne bolezni v večnamenskem prostoru OŠ Frana Metelka Škocjan, kjer so vsem prisotnim zagotovili primerno varnostno razdaljo.

Župan Kapler je sicer zaenkrat kar zadovoljen z epidemiološko sliko v občini in ljudi poziva, naj še naprej vestno upoštevajo vsa navodila stroke, da se koronavirus ne bo širil.

Besedilo in foto: L. Markelj

