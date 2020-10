Na čelo nadzornikov HSE Franc Dover

Ljubljana - Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) je na današnji konstitutivni seji za svojega predsednika soglasno imenoval direktorja Snage Maribor Franca Doverja. Podpredsednik je postal Andrej Janša, nadzorniki pa so imenovali tudi člane komisij sveta, so sporočili iz HSE.

Dover je ob nastopu funkcije izrazil pričakovanje konstruktivnega sodelovanja tako članov nadzornega sveta kot tudi tričlanskega poslovodstva HSE, ki ga vodi generalni direktor Stojan Nikolić, saj bodo pred skupino v prihodnjem obdobju po njegovih besedah veliki izzivi.

"Poleg zagotavljanja varnosti in zanesljivosti delovanja postrojenj elektroenergetskega sistema ter ohranjanja zdravja zaposlenih jo čaka še izvedba za družbo pomembnih projektov; od pravičnega prehoda Slovenije v brezogljično družbo in izgradnje hidroelektrarn na srednji Savi pa vse do težko pričakovanega zagona projekta vertikalne integracije," je poudaril.

Delo poslovodstva in nadzornikov bo zato izjemno zahtevno, ravnanja pa usmerjena izključno v dobrobit družbe, okolja, v katerem delujemo, in njenega lastnika, je še dodal.

Slovenski državni holding je namreč v vlogi skupščine prejšnji teden zamenjal večino predstavnikov kapitala v nadzornem svetu HSE. Posloviti so se morali Tomaž Besek, Barbara Gorjup, Boštjan Markoli, Miloš Pantoš in Goran Brankovič, v nadzorni svet pa so bili poleg Doverja in Janše imenovani še Damjan Seme, Robert Celec in Janez Gutnik. Vesna Cukrov med tem še naprej ostaja nadzornica HSE, poroča STA.

V nadzornem svetu holdinga so sicer poleg omenjenih predstavnikov kapitala še trije predstavniki zaposlenih in sicer Boštjan Jančar, Jernej Otič in Petja Rijavec.

Novi nadzornik Seme je po današnjem poročanju časnika Dnevnik sicer v konfliktu interesov. Podjetje C&G, v katerem je zaposlen, je namreč v zadnjih letih veliko delalo za vse družbe v skupini HSE, sodelovalo pa bi lahko tudi na razpisih za prihodnje projekte skupine, še poroča STA.

