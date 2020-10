Se obetajo dodatni korona ukrepi?

Ljubljana - Vladni govorec Jelko Kacin je na današnji novinarski konferenci na vprašanje, ali so na mizi kakšni novi ukrepi, dejal, da se bo vlada jutri zvečer na Brdu pri Kranju odločala o morebitnem podaljšanju veljavnih ukrepov. Jutri popoldne bo tudi sestanek na evropski ravni in po tem sestanku se bo vlada odločala naprej. "Zagotovo bomo precej ukrepov podaljšali," je ocenil. V petek pa bodo na novinarski konferenci člani vlade predstavljali ukrepe s svojih področij.

Ravnateljem, ki si želijo izvedeti, kako bo pouk potekal naprej, odgovarja, da se bo vlada o tem odločila najpozneje jutri zvečer in s tem seznanili tudi vse ravnatelje. Stroka se bo, po besedah Kacina, sicer odločila na podlagi epidemioloških podatkov.

Delodajalce je pozval, da so tenkočutni in razumevajoči do zaposlenih z majhnimi otroki. Vrtci so namreč večinoma zaprti, nekateri starši pa tudi ne želijo, da gre otrok v vrtec zaradi nevarnosti okužbe.

Na vprašanje, ali vlada razmišlja o razširitvi omejitve gibanja, kot že velja med 21. in 6. uro, na 24 ur, pa je zatrdil, da ta možnost ni obravnavana.

Glede zaščitne opreme za zaposlene v domovih za starejše je zagotovil, da je je dovolj. "Razmere so pod nadzorom, tako da v bližnji prihodnosti ni pričakovati težav z zaščitno opremo," je dejal.

Na popoldanski novinarski konferenci bosta sodelovala vodja strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije pri ministrstvu za zdravje Bojana Beovič in predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec, je napovedal Kacin.

