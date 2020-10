Gabrčani bodo dobili prenovljen kulturni dom

28.10.2020 | 14:40

Podpisnika pogodbe Marjan Skube iz Malkoma in župan MONM Gregor Macedoni (Foto: MO NM)

Novo mesto - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in Marjan Skube iz podjetja Malkom sta danes podpisala pogodbo za prizidavo kulturnega doma v Gabrju. Gre za projekt v vrednosti nekaj več kot 180 tisoč evrov z DDV, začetek gradnje pa je predviden v prihodnjih dneh.

Gre za prizidavo k obstoječemu kulturno-gasilskemu domu prostovoljnega gasilskega društva Gabrje, ki je v okolici prepoznavno po svojem kulturnem udejstvovanju in gasilskih dejavnostih, zaključek gradnje je predviden maja prihodnje leto.

Prizidava bo zgrajena na južni strani obstoječega objekta. V njegovem kletnem delu bo zgrajena garaža za gasilsko vozilo, v mansardi pa večnamenski prostor za vadbo in ostale aktivnosti. Na podpisu pogodbe je župan Gregor Macedoni pojasnil, da so se ob lanski ureditvi vaškega središča in obračališča dogovorili za čim prejšnjo nadgradnjo kulturno-gasilskega doma, kar se z današnjim podpisom pogodbe uresničuje. Pri tem se je gabrskim gasilcem še enkrat zahvalil za sodelovanje.

Na podpisu pogodbe je bil tudi predsednik Krajevne skupnosti Gabrje Rok Mežnar, ki je povedal, da je prenova pomembna za njihov kraj, pa tudi za razvoj gasilstva in prostovoljnega dela. »Verjamem, da bo prizidek omogočil še boljše pogoje za skupno življenje krajanov, vsekakor pa me veseli, da se občina aktivno vključuje v razvoj primestnih središč in podeželja,« je še dodal Mežnar.

R.M./MONM