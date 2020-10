Voznica pri Birčni vasi v drevo

28.10.2020 | 19:00

Ob 10.13 je pri Birčni vasi, občina Novo mesto, voznica zapeljala z osebnim vozilom s ceste in trčila v drevo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, odklopili akumulator, z avtodvigalom postavili vozilo na cesto in počistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano oskrbeli na kraju in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ročna bomba

Ob 11.57 je občan v Kočevskem rogu v Rugarskih klancih, občina Dolenjske Toplice, v gozdu našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi dolenjske in ljubljanske regije so odstranili in na kraju uničili ročno bombo italijanske izdelave, ostanek 2. svetovne vojne. O najdbi so bile obveščene pristojne službe.

Razkuževali

Ob 16.53 so na Glavnem trgu v Sevnici gasilci PGD Sevnica razkužili prostore občinske stavbe.

Kočevski gasilci so preventivno razkužil skupne prostore in sanitarije, ki so v uporabi za potrebe sodišča, upravne enote in občinske uprave. Skupno so razkužilo približno 200m2 površine.

B. B.