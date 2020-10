V Jurni vasi zagorelo v kuhinji

29.10.2020 | 07:20

Foto: arhiv DL

Novo mesto/Krško - V naselju Jurna vas v občini Novo mesto je malo po pol četrti zjutraj zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Podgrad–Mehovo so ogenj, ki se je iz kuhinje razširil še na ostrešje, pogasili. Prezračili so prostore, opravili pregled s termovizijsko kamero in odnesli ožgane predmete iz hiše. Vzrok požara in višino škode bodo raziskali policisti Policijske uprave Novo mesto.

Sicer pa so dežurni na Regijskem centru za obveščanje Novo mesto posredovali pet klicev za nujno medicinsko pomoč in dva klica za nujno veterinarsko pomoč, na Regijskem centru za obveščanje Brežice pa so v minulih 12 urah posredovali tri klice za nujno medicinsko pomoč.

Še vedno potrebno prekuhavanje vode

Komunala Novo mesto sporoča, da je zaradi mikrobiološke neustreznosti, potrebno vodo pred uporabo prekuhati in sicer v naseljih Lopata, Lazina, Sela pri Hinjah, Visejec, Plešivica, Gradenc, Malo in Veliko Lipje ter Lašče v občini Žužemberk. Obvestilo velja do preklica.

Kje ne bo vode?

Komunala Brežice sporoča, da bo zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju motena oskrba s pitno vodo na območju nekaterih ulic v občini Brežice: Šolska, Vodnikova, Jurčičeva ter del Maistrove in Kettejeve ulice. Tako bo đše vse do predvidoma 13. ure .

Kje ne bo elektrike?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj sporoča, da bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah danes prekinjena dobava elektrike in sicer od 8. do 12.ure na območju transformatorske postaje DRATATUŠ.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto bo prekinilo dobavo elektrike danes od 8. do 10.ure na območju transformatorske postaje ŠKRJANČE, nadzorništvo Trebnje pa med 8. in 10.uro na območju transformatorske postaje DOLENJA NEMŠKA VAS-ŠOLA, na izvodu ŠOLA, med 11. in 13.uro pa na območju transformatorske postaje ŠENTJURIJ, na izvodu GORA DESNO.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško, področje nadzorništva Mokronog bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinilo dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj GOMILA, izvod GAŠPERŠIČ med 8:00 in 14:00 in MIRNA, izvod ZABRDJE med 10:00 in 14:00.

Distribucijska enota Krško sporoča odjemalcem električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Krško mesto na transformatorskih postajah LESKOVEC grad med 7. in 7.30 uro ter med 14. in 14.30. Na območju transformatorske postaje TRŠKA GORA pa med 8. in 14. uro. Na območju nadzorništva Krško okolica bodo brez elektrike odjemalci z območja transformatorske postaje BRESTANICA - nizkonapetostni izvod restavracija in cerkev in sicer med 9. in 12. uro, na območju nadzorništva Brežice pa ne bo elektrike za odjemalce transformatorskih postaj PIŠECE 2 med 11. in 13.uro. In še nadzorništvo Sevnica – dobava elektrike bo prekinjena odjemalcem elektrike iz transformatorskih postaj LOKA, BREG, KK LOKA in BREG-Dobje med 9. in 11.uro.

V primeru slabega vremena del ne bodo izvajali.

R.M./ReCO NM in ReCO KK