Grandove ob deževjih zalivata voda in blato s sosednje parcele

29.10.2020 | 09:00

Tudi po izkopu zadrževalnih kanalov ni bolje, voda se ob deževjih preliva čez na Grandovo parcelo. Na sliki njihova lopa.

Nevenka Granda

22. novembra - voda in blato, vse je drlo po potkah in parceli Grandovih navzdol, vse do ceste.

Voda po potkah je tekla kot potok...

Šmarješke Toplice - Ko sta se pred desetimi leti zakonca Granda iz Novega mesta preselila v Šmarješke Toplice, kjer sta si v čudovitem naselju Nad Prinovcem kupila brunarico z vrtom, si tudi v sanjah nista predstavljala, da se bosta po nekaj letih mirnega upokojenskega življenja ukvarjala s hudimi težavami, za katere nista kriva sama.

Ob večjih deževjih z zgornje sosednje parcele voda dobesedno dere navzdol ter jima na njun vrt prinaša kupe blata in povzroča škodo. Takrat, ko je bilo najhuje, pa je blato naneslo vse do spodnje lokalne ceste.

A tako ni od nekdaj, pač pa se je, po besedah Nevenke Granda, vse začelo to jesen.

Najprej odstranili rastlinje

Nad njuno parcelo v zadnji vrsti hiš v stanovanjsko počitniški soseski Prinovec, na slabih treh hektarih velikem nepozidanem območju na vzhodnem obrobju naselja Šmarjeških Toplic in ob gozdnem robu na severu, namreč že nekaj časa nastaja nova stanovanjska soseska Prinovec 2. V treh vzporednih pasovih naj bi postavili 36 novih stanovanjskih hiš ekološke gradnje, pretežno iz lesa.

Naložbenik, ljubljansko nepremičninsko podjetje NEP Projekt, se je že lotil urejanja, posekal je gozd, uredil tudi novo dostopno pot iz smeri Družinska vas, a ker je vse skupaj že nekaj časa stalo, so poseko zarastli akacija, ambrozija in japonski dresnik.

Prav po njegovi odstranitvi, kar po mnenju Grandovih očitno niso opravili strokovno in so tudi spremenili teren, pa so se začele pojavljati druge težave.

Najhuje 22. septembra

22. septembra je prišlo do prvega in do zdaj najhujšega vdora meteorne vode z zgornjega terena. V hudem deževju se je mimo Grandove lope in čez ves vrt vsula zemlja, voda je drla kot za stavo, blato pa je nanašalo navzdol po celotni Grandovi parceli, potkah, stopničkah, vse do spodnje ceste v naselju, kjer so se zamašili celo jaški.

In ob vsakem večjem deževju se pojavijo podobne težave.

O problematiki Grandovih, ki si želijo le mir in prejšnje stanje, pa tudi kaj pravijo tako investitor kot na Občini Šmarješke Toplice in na Medobčinskem inšpektoratu občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki, preberite več v današnji novi številki Dolenjskega lista.

L. Markelj, foto: L. M., osebni arhiv Grandovih

