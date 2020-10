S tovornim vozilo pijan vijugal po cesti

Novo mesto - V okolici Mokronoga je sinoči nekaj pred 21. uro voznika tovornega vozila vijugal po vozišču in v nevarni vožnji ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti so v Bistrici voznika izsledili in ustavili. Med postopkom so ugotovili, da 48-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,73 miligramov alkohola. Vozilo so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomili v zabojnik, gostinski lokal in v delavnico

Na delovišču na Otočcu je s torka na sredo ponoči nekdo vlomil v zabojnik in ukradel električno ročno orodje in električne vodnike. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2000 evrov škode.

V Novem mestu je v noči sredo neznanec skozi okno vlomil v gostinski lokal. Odtujil je nekaj kovancev in z vlomom povzročil za 300 evrov škode.

V Šentjerneju pa je neznanec danes ponoči vlomil v delavnico in odnesel električno ročno orodje. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Pet tujcev vrnili na Hrvaško

Voznik tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak je pripeljal na mejni prehod Obrežje. Na vstopu v Slovenijo so policisti opravili mejno kontrolo in pregledali tovorni del vozila, v njem pa našli tri državljane Afganistana in državljana Pakistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli. V tovornem vozilu slovenskih registrskih oznak pa so odkrili državljana Pakistana, ki se je prav tako skrit med tovorom poskušal izogniti mejni kontroli. Tujce so po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

Na območju Jesenic na Dolenjskem pa so policisti izsledili in prijeli državljana Srbije, ki je nezakonito prestopil državno mejo.

Skrival se je na podvozju vlaka

Policisti PMP Dobova pa so ob pregledu tovornega vlaka, ki je pripeljal iz Hrvaške, na podvozju odkrili državljana Pakistana, ki se je poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Predali so ga hrvaškim varnostnih organom.

Policijo klicali kar 204-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so tako posredovali v 59 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 204 klice. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki niso imeli veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so tudi zaradi požara, poskusov izmika mejni kontroli in nezakonitega prehoda državne meje.

