AVDIO: Krka premagala Rogaško

29.10.2020 | 08:40

S sinočnje tekme košarkarjev Krke in Rogaške (Foto: KK Krka)

Novo mesto - Z dvema odigranima tekmama se je sinoči začelo 6. kolo 1.SKL. Zmagi sta v obeh tekmah ostali doma. Veselili so se tako košarkarji Krke, ki so s 94:71 premagali Rogaško, kot Kopra Primorske, ki so bili s 85:80 boljši od ekipe Hopsi Polzela. Preostala srečanja 6. kola bodo odigrana v soboto.

KRKA : ROGAŠKA 94:71 (20:16, 24:19, 30:17, 20:19)

Krka: Medved 2, Stergar 1, Camphor 9, Stipčević 14, Vrabac 20, Barič 7, Kosi 2, Škifić 3, Škedelj 17, Rebec 6, Vučetić 13.

Rogaška: Močnik 2, Božak 7, Vujačić 7, Sivka 2, Pelko 14, Nichols 13, Bernard 5, Zupan 4, Gabrovšek 12, Blackshear 5.

Krka je odigrala svojo tretjo tekmo v domačem prvenstvu in ostaja edina neporažena ekipa v 1. SKL. V dvorani Leona Štuklja v Novem mestu je premagala Rogaško s 94:71. Slatinčani so izgubili drugič zapored in so pri izkupičku 3-2.

Glede na uvodnih petnajst minut dvoboja, ko sta se moštvi izmenjavali v vodstvu, ni bilo pričakovati tako gladke zmage Novomeščanov. A ti so prvi del končali z delnim izidom 18:5, v prvih štirih minutah nadaljevanja pa so prednost povišali na 57:37. Domači strateg Vladimir Anzulović je ob napornem ritmu tekem - Krka bo v dvanajstih dneh odigrala šest tekem - priložnost ponudil vsem igralcem. Najbolje sta jo izkoristila Adin Vrabac, ki je bil z 20 točkami prvi strelec tekme, in Miha Škedelj, ki je zbral 17 točk (met iz igre 7:12, trojke 3:3) in osem skokov.

Krka je imela odličen izkupiček meta za tri točke, saj je iz 23 poskusov zadela 14-krat. Med strelce trojk se je vpisalo sedem igralcev. Krkaši so zbrali tudi 28 podaj. Na drugi strani je Rogaška zadela le tri trojke in imela devet podaj.

Novomeščani bodo naslednjo tekmo igrali v soboto na Polzeli, Rogaško pa 4. novembra doma čaka Koper Primorska.

R.M.

