V Birčni vasi voznica trčila v drevo

29.10.2020 | 09:40

Foto: arhiv DL

Novo mesto - V Birčni vasi v občini Novo mesto je včeraj nekaj po 10.uri dopoldne voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste in trčila v drevo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, z avtodvigalom postavili vozilo na cesto in počistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano voznico oskrbeli in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

V Marinči vasi v občini Ivančna Gorica se je malo pred pol četrto ponoči zgodila prometna nesreča. Osebno vozilo je zapeljalo s ceste, podrlo prometni znak, živo mejo ter obtičalo na vrtu pred stanovanjsko hišo. Posredovali so gasilci PGD Stična, ki so zavarovali kraj dogodka ter odklopili akumulator na vozilu. V nesreči poškodovanih ni bilo.

Našel neeksplodirano ročno bombo

V Kočevskem rogu v Rugarskih klancih v občini Dolenjske Toplice je občan našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske in Ljubljanske regije so odstranili in na kraju uničili ročno bombo italijanske izdelave. Šlo je za ostanek iz 2. svetovne vojne.

Rešili v vozilu zaklenjeno obnemoglo osebo

Pri kraju Stankovo v občini Brežice so gasilci PGE Krško malo po eni uri ponoči s tehničnim posegom odprli zaklenjeno parkirano osebno vozilo in reševalcem NMP Brežice omogočili dostop do obnemogle osebe.

R.M.