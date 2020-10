FOTO: V zaporu na Dobu poskušala pretihotapiti drogo

29.10.2020 | 11:00

Foto: PU Novo mesto

Dob - Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto so na Okrožno državno tožilstvo Novo mesto podali kazensko ovadbo zoper 32-letnega in 44-letnega moškega. Osumljena sta, da sta v sostorilstvu skušala pretihotapiti drogo oz. prepovedane substance.

Pravosodni policisti so v zaporu na Dobu 22. septembra opravili redni varnostni pregled vozila in osebe, ki naj bi na območju zavoda opravila servisiranje delovnega stroja. V avtomobilu znamke Audi so v prostoru za rezervno pnevmatiko odkrili tri zavoje, v katerih je bilo več mobilnih telefonov, USB modemi, SIM kartice, 112 tisoč tablet Zolpidem, 28 stekleničk z neznano snovjo, 37 injekcijskih brizg in 62 igel. Najdene predmete so novomeški kriminalisti zasegli in snovi posredovali v analizo v Nacionalni forenzični laboratorij. Tam so ugotovili, da tablete in tekočina vsebujejo prepovedane snovi. Tablete, ki vsebujejo zolpidem, sodijo namreč v skupino prepovedanih drog, v katerih so tudi druga pomirjevala in uspavala in gre za močna psihoaktivna zdravila, ki jih lahko predpiše le zdravnik z receptom.

V nadaljevanju preiskave so kriminalisti uspeli dokazati, da je 32-letni osumljenec z območja Policijske uprave Nova Gorica opravil prevoz prepovedanih snovi in

predmetov iz koristoljubja. Prepovedane snovi in druge predmete mu je med enim izmed prostih izhodov septembra izročil 44-letni moški, ki prestaja zaporno kazen v zaporih na Dobu. Dogovorila sta se, da bo 32-letnik proti plačilu predmete pretihotapil v zavod in jih odložil na dogovorjenem mestu.

Audi A4 so kriminalisti zasegli in na ga na podlagi odredbe sodišča temeljito preiskali. Našli in zasegli so še en zavoj, v katerem so bile SIM kartice in modemi.

Galerija