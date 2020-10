Včeraj novo okuženih 2488 testiranih, 14 bolnikov umrlo. Kako je po občinah?

29.10.2020 | 11:45

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Ljubljana - V Sloveniji so včeraj opravili 7202 testov na okužbo z novim koronavirusom, pozitivnih je bilo 2488 testov. Delež pozitivnih testov je bil tako podoben kot dan prej. Znašal je 34,55 odstotka. Na intenzivni negi se zdravi 109 bolnikov s covidom-19, osem bolnikov pa je v bolnišnicah umrlo in še 6 v domovih za ostarele, skupaj je bilo včeraj tako 14 žrtev covida-19, je na novinarski konferenci pojasnil vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin.

Število bolnikov s covidom-19, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, se po navedbah Kacina še naprej povečuje. Od včeraj bolnišnično oskrbo potrebuje 660 covidnih bolnikov. Iz bolnišnic jih je bilo sicer odpuščenih 47, a se je število bolnikov kljub temu vnhovič močno povečalo.

Po Kacinovih navedbah je bilo v Ljubljani včeraj 337 novih okužb, v Mariboru 79, še vedno pa je najhuje na Gorenjskem, kjer je bilo potrjenih kar 19,64 odstotka vseh okužb. V Kranju je bilo 132 novih primerov okužb, v Škofji Loki 66, v Tržiču 51, Radovljici 48, na Jesenicah 31, na Bledu 26, v Bohinju pa 19.

V drugih regijah izstopajo Velenje z 80 okužbami, Domžale s 63 in Celje s 40, pa tudi Kamnik, kjer je 36 novih okužb, Koper, kjer je novih okužb 37, in Žalec s 30 novimi okužbami.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 se je skupno število umrlih bolnikov s covidom-19 od začetka epidemije povzpelo na 286. Pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev v 14 dneh je pri 955.

Dodano ob 14.20:

Po podatkih covid sledilnika v novomeški bolnišnici danes zdravijo 42 okuženih, na novo so danes sprejeli 10 okuženih. Štirje covid bolniki so na intenzivnem oddelku, štirje dihajo s pčomočjo respiratorja, v domačo oskrbo so danes odpustili enega bolnika, žal pa je eden od okuženih v novomeški bolnišnici tudi umrl.

Največ okuženih so včeraj potrdili v občina Ljubljana 373 in Kranj, kjer so imeli 132 pozitivnih. V širši jugovzhodni regiji je bilo včeraj največ pozitivnih na koronatest v Novem mestu in Metliki - 25, v občini Ivančna Gorica 24, Ribnica 18, Sevnica 14, v občinah Trebnje, Brežice in Kočevje so identificirali 9 novo okuženih, 8 v Krškem, v Velikih Laščah 7, po 6 v Šentjerneju, Črnomlju in občini Dobrepolje, v Dolenjskih Toplicah 5, v Sodražici in Šmarjeških Toplicah so bili po 4 novo okuženih, po trije v Straži, Žužemberku in občini Radeče, po 2 v Škocjanu in Semiču, po enega pa še v občinah Mirna Peč, Mirna, Šentrupert, Kostanjevica na Krki, Bistrica ob Sotli in Loški Potok. Brez nove okužbe med testiranimi so bile v širši jugovzhodni regiji včeraj občine Mokronog-Trebelno, Osilnica in Kostel.

R.M./STA