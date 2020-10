Z dodatnimi odmerki cepiva proti gripi slabo kaže

29.10.2020 | 13:30

Bo cepivo proti gripi sploh še na voljo? (Foto: arhiv DL/B.B.)

Ljubljana - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so pojasnili, da so že v začetku sezone proizvajalcem, ki izdelujejo cepivo proti gripi, posredovali dodatno povpraševanje za pridobitev cepiva proti gripi, a so prejeli negativne odgovore. Vsi proizvajalci so jim namreč sporočili, da je na globalnem trgu veliko povpraševanje po cepivu proti gripi in tudi druge države povprašujejo po dodatnih odmerkih cepiva. Prav tako je NIJZ preverjal, ali bi katera od držav odstopila cepivo Sloveniji, a glede na povečano povpraševanje tudi drugod pozitivnega odgovora nimajo. "Če bo možnost, da bi katera država cepivo odstopila, ga bomo prevzeli. Smo pa tudi na NIJZ prejeli prošnje za odstop cepiva s strani drugih držav," so zapisali.

Zanimanje za cepljenje proti gripi je letos precejšnje, ponekod je cepiva že zmanjkalo. K temu je najverjetneje pripomogla tako epidemija covida-19 kot možnost brezplačnega cepljenja za vse zavarovane osebe, ki jo je nedavno omogočil državni zbor.

NIJZ je že pred dnevi napovedal, da bo del cepiva, ki so ga načrtovali za izvajanje cepljenja v ambulantah NIJZ, odstopil drugim izvajalcem, ki bodo lahko hitreje izvedli cepljenje proti gripi. Prebivalce so zato pozvali, da se na cepljenje naročijo pri osebnem zdravniku ali v najbližjem zdravstvenem domu. Z vidika zaščite je namreč pomembno, da se cepljenje opravi čim prej. Večina ambulant NIJZ ima termine zasedene vsaj do konca novembra.

Preskrba s cepivom proti gripi vsako leto poteka tako, da NIJZ v aprilu oz. maju pozove izvajalce cepljenja, da pošljejo svoja naročila glede cepiva proti gripi za naslednjo sezono. NIJZ na osnovi naročil izvajalcev cepljenja in ocene posvetovalne skupine za cepljenje oblikuje končno naročilo, ki se vsako leto odda približno pol leta pred začetkom cepilne sezone.

V maju, ko so naročali cepivo proti sezonski gripi, odločitve o brezplačnem cepljenju proti gripi še ni bilo. Za letošnjo sezono je NIJZ naročil 270.000 odmerkov cepiva, kar je skoraj trikrat več, kot so imeli povpraševanj s strani izvajalcev cepljenja, oz. skoraj 100.000 več kot leto prej. Do sedaj so prejeli 250.000 odmerkov cepiva proti gripi, predvidoma sredi novembra bodo prejeli še preostalih 20.000 odmerkov.

Te odmerke bo očitno treba preudarno razdeliti, saj je minister za zdravje Tomaž Gantar včeraj na Twitterju napovedal, da bodo novembrsko pošiljko odmerkov v dogovoru z NIJZ prednostno namenili rizičnim skupinam.

R.M./STA