V DOS Loka virus širil prezračevalni sistem?

29.10.2020 | 13:50

Trubarjev dom upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu (foto: arhiv DL)

Ljubljana/Loka pri Zidanem Mostu - S pojavom novega koronavirusa se srečujeta dve tretjini domov starejših, aktivno okuženih je 748 od okoli 19.000 stanovalcev v domovih, je na današnji novinarski konferenci povedal minister za delo Janez Cigler Kralj. Zagotovil je, da si vlada še naprej prizadeva kadrovsko okrepiti domove, pri čemer kadre iščejo tudi med brezposelnimi.

Po besedah ministra uspe domovom veliko večino okužb hitro omejiti, so pa nekateri bolj izpostavljeni in zato širjenje okužb težje preprečijo. Vodstva vseh domov so pozvali, naj bodo posebej pozorni na prezračevalne sisteme. "V domu starejših v Loki pri Zidanem Mostu se je izkazalo, da je tako hitro širjenje okužbe zelo verjetno posledica prezračevalnega sistema. Strokovnjaki so namreč ugotovili, da se okužba ni širila po oddelkih, temveč vertikalno po stavbi," je pojasnil Cigler Kralj. Ob tem je poudaril, da se vlada zaveda velike obremenjenosti zaposlenih v domovih in si po najboljših močeh prizadeva za kadrovske okrepitve. "V zadnjih dveh mesecih smo s kadri okrepili 77 izvajalcev socialnega varstva. Na novo se je zaposlilo 118 ljudi, 114 se jih je vključilo prek javnih del, angažirali smo tudi upokojence in študente. Slednji so opravili skoraj 30.000 ur dela," je dejal. Glede vzpostavljanja rdečih con je dejal, da je odziv številnih namestitvenih zmogljivosti velik. Objekte za te cone so med drugim ponudili Dom svete Agate, Dom paraplegikov v Pacugu, Dom dva topola v Izoli, nekatera zdravilišča in trboveljsko župnišče. "Število kapacitet bo tako zadostno," je poudaril.

Ob tem je ponovil, da presoja o ustreznosti zunanjih namestitvenih kapacitet, t. i. rdečih con, za stanovalce domov ni prepuščena subjektivnim mnenjem posameznikov. "Prostore vedno pregleda in odobri strokovna skupina koordinatorjev za obvladovanje covida-19," je zagotovil. Vlada se sproti odloča tako, da najranljivejšim na eni strani zagotavlja čim višjo stopnjo varstva, na drugi pa jim omogoča toliko stikov s sorodniki, kolikor je v danih razmerah mogoče, je še dodal minister.

R.M./STA