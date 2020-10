FOTO: Prenovljeno krožišče in nova avtobusna postaja

30.10.2020 | 07:50

V Ivančni Gorici gradijo novo krožišče (Foto: Občina Iv.Gorica)

Ivančna Gorica - Občina Ivančna Gorica je v tem mesecu začela prometno urejati del Sokolske ulice pri avtobusni in železniški postaji v Ivančni Gorici. Investicija zajema prenovo krožišča in posodobitev avtobusnega postajališča. Gradnjo izvaja podjetje Komunalne gradnje iz Grosuplja, ki je bilo izbrano na javnem razpisu. Po pogodbi morajo biti dela končana do konca letošnjega novembra.

V sklopu urejanja bodo obstoječe dotrajano krožišče, ki je bilo postavljeno kot eno prvih v Sloveniji, zamenjali s sodobnim krožiščem z vso pripadajočo infrastrukturo kot so pločniki, prehodi za pešce in javna razsvetljava. Novo krožišče bodo malenkostno prestavili proti tamkajšnjem gostinskemu lokalu. Tako bo omogočen lažji promet za avtobuse, pridobljen pa bo dodatni prostor za njihovo ustavljanje ter vstopanje in izstopanje potnikov. Novo krožišče bo omogočilo boljšo pretočnost prometa predvsem takrat, ko bo na postajališču avtobus. Kot so na občini še zapisali v sporočilu za javnost, bo na otoku sredi krožnega križišča postavljena kopija miljnika, simbola občine Ivančna Gorica.

V prostorih nekdanje elektro trgovine bodo uredili še pokrito avtobusno čakalnico z voznimi redi in možnostjo nakupa vozovnic za LPP, predvidena pa je tudi ureditev manjšega lokala ali trgovine s turistični in ostali informativni material o Občini Ivančna Gorica.

Potek gradnje sije ogledal tudi župan Ivančne Gorice Dušan Strnad (Foto: Občina Iv. Gorica)

Gradbena dela si je pred dnevi ogledal tudi župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad. Kot je dejal, je s potekom gradnje zadovoljen, saj ni večjih zapletov, veseli pa ga tudi dejstvo, da bo Ivančna Gorica z ureditvijo tega dela Sokolske ulice, dobila primerno avtobusno postajališče s čakalnico in dodatnimi vsebinami za uporabnike javnega prevoza. Je pa poudaril, da brez odličnega sodelovanja s Slovenskimi železnicami in z Ljubljanskim potniškim prometom tega projekta ne bi bilo mogoče v celoti uresničiti.

V času gradnje je spremenjen prometni režim. Vzpostavljena je polovična zapora ceste od občinske stavbe do konca stavbe železniške postaje in vse do odseka ceste, ki se navezuje na regionalni krak Ljubljanske ceste. Kot so še sporočili z občine, uporabnike in prebivalce ob gradbišču v času gradnje prosijo za strpnost in potrpežljivost.

R.M.

