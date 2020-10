V Slovenijo z vlakom, skrit med pločevino

30.10.2020 | 08:30

(Foto: J. A., arhiv DL)

Policisti PMP Dobova so ob pregledu tovornega vlaka, ki je iz Srbije prevažal pločevino, v enem izmed vagonov našli državljana Toga, ki se je skrit med tovorom poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Predali so ga hrvaškim varnostnih organom.

Med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Križevske vasi pa so izsledili in prijeli šest državljanov Bangladeša, na območju Krškega pa dva državljana Afganistana. Postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso končani.

Krajšal si je noč z glasno glasbo

V naselju v Novem mestu so novomeški policisti ponoči posredovali zaradi predvajanja glasne glasbe. 28-letnemu kršitelju, ki se je sprva izdajal za drugo osebo, so izdali plačilni nalog zaradi kršenja javnega reda in miru in kršenja določil zakona o nalezljivih boleznih.

Eden padel s strehe, drugi se je poškodoval z motorno žago

V Razborju se je okoli 14.ure zgodila delovna nesreča, ko je 76-letni moški opravljal dela na strehi stanovanjske hiše in stopil na desko, ki se je pod težo telesa zlomila. Moški je omahnil z višine okoli treh metrov in se lažje poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Zaradi nesreče pri delu so včeraj okoli 14.30 posredovali tudi krški policisti. Kot smo poročali že včeraj, se je 72-letni moški poškodoval z motorno žago, ko je na strehi objekta žagal del napušča. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je šlo k sreči le za lažje poškodbe.

Kradli gradbeno orodje in material

Na območju Policijske postaje Kočevje pa so neznanci vlomili v skladiščne prostore podjetja, od koder so odnesli več kosov gradbenega orodja in materiala. Pri tem je nastalo za več tisoč evrov škode.

Policijo klicali 191-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so tako posredovali v 60 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 191 klicev. Obravnavali so devet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, grožnje, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi nesreč pri delu, poskusov izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje.