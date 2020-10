Spominski dan občine obeležili s polaganjem vencev na Frati

30.10.2020 | 11:00

Polaganje venca na Frati (Foto: MONM)

Na Frati so včeraj ob upoštevanju proti koronskih ukrepov obeležili spomin na ustanovitev novomeške čete. V imenu Zveze lovskih družin Novo mesto je k spomeniku venec položil njen predsednik Franc Jarc. Venec sta v imenu Območnega združenja slovenskih častnikov Novo mesto položila tudi predsednik Vasilije Maraš in Branko Đukić, v imenu občine podžupan Boštjan Grobler, v imenu Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto pa njen predsednik Dušan Černe, so zapisali na spletni strani MO Novo mesto.

Spomin na zgodovinski dan

Foto: MONM

Na mestu, kjer danes stoji Dom Frata, je v 19. stoletju stala lovska koča, ki je bila leta 1942 požgana do tal. Po vojni so kočo obnovili in postavili nov dom, ki so ga pozneje preimenovali v Turistični dom Frata. Na tem mestu se je 29. oktobra 1941 zbrala skupina domoljubov in pred odhodom v napad na mejno nemško postojanko na Bučki, ki je bil pomemben dogodek za celotno NOB na Slovenskem, ustanovila 1. novomeško partizansko četo. Sestavljali so jo prostovoljci iz novomeškega območja in tudi od drugod. Dan ustanovitve 1. novomeške partizanske čete je Mestna občina Novo mesto izbrala za svoj spominski dan. Na ta dan sicer že vrsto let pripravijo množični nočni pohod na Frato, ki pa so ga morali letos, zaradi razmer, odpovedati.

Ob včerajšnjem polaganju venca je predsednik Območnega združenja slovenskih častnikov Novo mesto Vasilije Maraš povedal: »Dogodki v letu 1941, ko se je sredi okupirane Evrope začel oborožen odpor proti nemškemu in italijanskemu okupatorju, še vedno ostajajo v spominu, saj je bilo to zelo težko obdobje, ko se je slovenski narod boril za svoj obstoj. Na teh domoljubnih temeljih je bila izbojevana tudi vojna za samostojno Slovenijo. Tako bomo naslednje leto, v upanju, da bo pandemija premagana, obeležili 80 let nastanka novomeške čete in 30 let samostojne Slovenije," je še poudaril Vasilije Maraš.

Foto: MONM

Obnovljen tudi spomenik na Frati

Lovska zveza Novo mesto je na tem območju leta 1952 v spomin na padle lovske tovariše in ostale domoljube postavila spomenik, ki pa so ga leta načela, zato so ga na željo Zveze lovskih družin Novo mesto, Lovske družine Novo mesto in OO ZB NOB Žužemberk prenovili, poročajo na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

R.M./MONM