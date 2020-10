Nove okužbe v novomeškem domu starejših

30.10.2020 | 12:50

Dom starejših občanov Novo mesto (Foto: arhiv lokalno.si)

Novo mesto - Potem ko so v Domu starejših občanov v torek zaznali prvo okužbo s covid-19 pri eni od zaposlenih in naslednji dan še pri dveh drugih, so vsem, ki so bili v stiku z njimi, odvzeli bris. Testiranje je pokazalo, da je okuženih sedem stanovalcev in šest zaposlenih. Danes testirajo še okoli sto stanovalcev, sicer pa bodo postopoma na covid-19 testirali prav vse, je povedala direktorica doma Milena Dular.

Vodstvo doma je takoj sprejelo vse potrebno, tako da delo nemoteno poteka v skladu z že prej sprejetimi ukrepi in skladno s kriznim načrtom. Kot piše na spletni strani Mestne občine Novo mesto, so iz občinskega štaba civilne zaščite sporočili, da bodo v prihodnjih dneh Domu starejših občanov Novo mesto nudili vso logistično pomoč, v kolikor bo to zaradi nove situacije potrebno.

Dularjeva je še dodala, da okužene stanovalce sprejemajo v bolnišnice, v njihovem primeru Splošna bolnišnica Brežice in bolnišnica Topolšica.

M. Ž.