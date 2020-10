AVDIO: Za osnovnošolce še teden dni počitnic, v srednjih šolah pouk na daljavo

30.10.2020 | 13:15

Za osnovne šole počitnice podaljšane, srednješolci s poukom na daljavo (Foto: R. N., arhiv DL)

Ljubljana - Vrtci bodo tudi v prihodnjem tednu delovali omejeno, v srednjih šolah in fakultetah bo pouk potekal na daljavo, za osnovnošolce pa se počitnice podaljšujejo še za en teden, je na novinarski konferenci povedala ministrica za izobraževanje Simona Kustec. Podaljšanje počitnic po njenih besedah ne pomeni tudi podaljšanja šolskega leta.

Kot je na dopoldanski novinarski konferenci pojasnila Kustečeva, so ob zelo slabi epidemiološki sliki zaradi širjenja novega koronavirusa pri odločitvi upoštevali tudi mnenje ravnateljev.

Ravnatelji vrtcev in osnovnih šol so jih namreč obvestili, da se številni vrtci in šole soočajo z obolelim kadrom in bodo težko zagotovili vzgojno-izobraževalno delo. Po drugi strani pa je stališče društva ravnateljev srednjih šol, da si podaljšanih počitnic ne želijo, saj so na pouk na daljavo dobro pripravljeni in bi bilo nadomeščanje za vse prenaporno, poroča STA.

Vrtci bodo lahko na podlagi odločitve župana v zmanjšanem obsegu zagotavljali nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način. V osnovnih šolah, kot tudi glasbenih šolah, se jesenske počitnice podaljšujejo do 8. novembra.

V srednjih šolah, torej v nižjem poklicnem izobraževanju, v srednjem poklicnem izobraževanju, v srednjem strokovnem izobraževanju in v gimnazijah, pa bo na podlagi sklepa ministrice pouk potekal na daljavo. Prav tako bodo višje strokovne šole ter visokošolski zavodi izvajali izobraževalni proces na daljavo, po usmeritvah, ki so jih sprejeli sami, je pojasnila ministrica.

Odprti ostajajo zavodi za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter dijaški in študentski domovi za izjeme, ki so veljale že v tem tednu.

Podaljšanje počitnic za teden dni za osnovnošolce po besedah ministrice še ne pomeni, da bo podaljšano tudi šolsko leto, je dejala ministrica. Prepričana je namreč, da bodo uspeli ta teden nadoknaditi znotraj trajanja šolskega leta. "In vem, da se bomo vsi skupaj potrudili, da bo tako," je še dodala. Po tednu podaljšanih počitnic pa pripravljajo vse, da bo potekala neka oblika izobraževanja, torej vsaj na daljavo.

Ob tem je osnovnošolce pozvala, naj ostanejo v učni formi, berejo, ponavljajo snov, pogledajo kakšen poučen dokumentarni film. Prav tako naj ne pozabijo na športno kondicijo, saj ta pripomore k zdravju in dobremu počutju.

Kot je dejala, si s podaljšanjem počitnic v osnovnih šolah, s šolanjem na daljavo v srednjih šolah in na univerzah ter z omejitvami pri varstvu otrok "dajemo čas, da tudi na takšen način v šolskem in vrtčevskem prostoru pripomoremo k umirjanju razmer".

Ministrica je vse zaposlene v vzgoji in izobraževanju, starše, učenke in učence, dijakinje in dijake, študente in študentke zaprosila za razumevanje, strpnost in sodelovanje ter pozvala, da se držijo priporočenih ukrepov. "Danes moramo biti najprej solidarni, nesebični. Razumeti moramo, zakaj je potrebno še en teden ostati doma," je dejala.

R.M./STA