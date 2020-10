Župan poziva k odgovornemu ravnanju

30.10.2020 | 13:45

Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek se je na občane obrnil z javnim pismom (Foto: Občina Črnomelj)

Tudi v občini Črnomelj število okuženih z novo koronavirusno boleznijo 19, narašča. Zato je župan Andrej Kavšek pozval občane, da se obnašajo odgovorno in so pri sprejemanju lastnih odločitev sočutni. Njegovo pismo objavljamo v celoti:

"Spoštovane občanke, spoštovani občani,

število okuženih vztrajno narašča in kot kaže bo tako tudi v naslednjem tednu. Do danes imamo v občini 96 aktivno okuženih oseb. Prepričan sem, da lani ta čas nismo pričakovali takšnega leta, tudi ob začetku širjenja virusa po svetu ne. Vendar virus je tu, pri nas, in hitro se širi. Več kot to, da smo previdni in spoštujemo ukrepe ter priporočila, ne moremo narediti. Uspešnost ukrepov pa je zdaj resnično odvisna od vsakega posameznika posebej. Trenutni protikoronski ukrepi so podaljšani za en teden in prav je, da jih spoštujemo.

Pozivam vas, da letos dan spomina na mrtve preživite doma in ne hodite po grobovih, če to ni nujno. Epidemiološka situacija je slaba in pomembno je, da ne hodimo okoli. Prepovedano je tudi prehajanje med občinami, z določenimi izjemami, pa vendar, če je le možno ostanite doma. Verjamem, da je ogromno stvari, ki ste jih vedno želeli narediti in jih zaradi prehitrega tempa življenja nikoli niste. Preberite kakšno knjigo, družite se s svojimi najbližjimi, uživajte v glasbi, filmih in nenazadnje umirite se, najdite svoj mir.

Kot državljanom Republike Slovenije vam čestitam za jutrišnji dan reformacije, ki ga v Sloveniji praznujemo kot spomin na versko, politično in kulturno gibanje v 16. stoletju. Hkrati pa z njim obeležujemo tudi rojstvo slovenskega knjižnega jezika, zato morda ta vikend namesto, da greste od doma, raje ostanete doma in preberete kakšno slovensko knjigo.

Zaposlenim in stanovalcem v DSO Črnomelj želim, da ostanejo močni in da čim prej obvladajo in premagajo okužbe, zaposlenim v ZD Črnomelj pa obilo potrpežljivosti ob tako spremenjenih in oteženih pogojih dela. Vem da boste storili prav vse, da nudite strokovno, in tudi čustveno podporo vsem, ki potrebujejo vašo pomoč.

Skupaj bomo zmogli premagati tudi virus, vendar še enkrat, od vsakega posameznika je odvisno spoštovanje ukrepov. In več nas bo to počelo, večji bo učinek. Pazite nase in na svoje najbližje, upoštevajte ukrepe in ostanite zdravi,« je v javnem pismu zapisal župan občine Črnomelj Andrej Kavšek.