Tudi v Šentjerneju položili vence

30.10.2020 | 14:00

Foto: Občina Šentjernej

Šentjernej - Na pokopališču v Šentjerneju je župan Jože Simončič s sodelavci položil cvetje k spomeniku padlih borcev in talcev ter k spomeniku žrtvam povojnih pobojev.

Foto: Občina Šentjernej

Kot so v izjavi za javnost zapisali na Občini Šentjernej, so cvetje položili tudi na vsa ostala spominska obeležja v občini, ki so v Gradišču, v gozdu v Ilovcah, na Orehovici, v Gorenjem Vrhpolju, Šmarju, Grobljah in v Šentjerneju na Trgu Gorjanskega bataljona.

R.M.