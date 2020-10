Župan na štirih pokopališčih položil vence, tradicionalnih javnih komemoracij ne bo

30.10.2020 | 14:05

Foto: MO NM

Foto: MO NM

Novo mesto - Pred dnevom spomina na mrtve je župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni včeraj in danes, ob upoštevanju protikoronskih ukrepov, položil vence na štirih pokopališčih. V Prečni je položil venec na grob Franca Uršiča, na treh mestnih pokopališčih pa je polaganje vencev potekalo namesto tradicionalnih javnih komemoracij, ki jih zaradi epidemije 1. novembra ne bo. Ob tem je župan pozval občane, naj upoštevajo ukrepe, se izogibajo gneči na pokopališčih in prispevajo k omejitvi širjenja epidemije.

Tradicionalnih komemoracij letos v MO Novo mesto ne bo (Foto: MO Novo mesto)

Na pokopališču v Prečni je župan v družbi poveljnika novomeške vojašnice Igorja Strojina in predstavnikov vojaških veteranskih organizacij položili venec na grob Franca Uršiča, ki je padel v vojni za Slovenijo, po njem pa je poimenovana novomeška vojašnica. Danes je župan položil še vence na pokopališčih v Ločni, Šmihelu in Srebrničah. Kot so zapisali v izjavi za javnost na Mestni občini Novo mesto, so bili ob županu na pokopališčih tudi predsednik Združenja borcev za vrednote NOB NM Dušan Černe in predsednik Območnega združenja slovenskih častnikov Novo mesto Vasilije Maraš, v Šmihelu in Srebrničah pa tudi predsednika krajevnih skupnosti Štefan David in Mira Retelj.

R.M.