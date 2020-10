FOTO: V hišni preiskavi »med vinogradi« najdena droga

30.10.2020 | 14:20

Foto: PU NM

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto so v sodelovanju s policisti PP Novo mesto in policisti PU Ljubljana zaradi suma, da 38-letni moški iz Ljubljane goji in predeluje, podan pa je bil tudi sum, da jo preprodaja, pridobili odredbo Okrožnega sodišča Novo mesto in opravili hišne preiskave na območju Novega mesta in Ljubljane.

V okolici Novega mesta so opravili hišno preiskavo zidanice in v neposredni bližini objekta odkrili rastlinjak, v katerem je osumljenec gojil prepovedano konopljo. V zidanici so našli in zasegli posušene rastlinske delce konoplje in pripomočke za gojenje. V stanovanju v središču Ljubljane so pri 38-letnem osumljencu odkrili tri prirejene prostore za gojenje konoplje z vso pripadajočo opremo, več rastlin , pripomočke za gojenje in predelavo v derivate konoplje.

Foto: PU NM

Zasegli so 435 injekcijskih brizg prostornine med 5 in 50 ml, napolnjenih z neznano snovjo s sumom na konopljino smolo, konopljin jantar ali hašiševo olje. Osumljencu, ki je sicer brez redne zaposlitve, so zasegli tudi 10.000 evrov gotovine. Zasežene snovi so kriminalisti posredovali v analizo Nacionalnemu forenzičnemu laboratoriju.

Foto: PU NM

Kot so v izjavi za javnost zapisali na Policijski upravi Novo mesto, so 38-letniku odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanih drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor. Osumljenca so kriminalisti v preteklosti že obravnavali zaradi istovrstnih kaznivih dejanj.

