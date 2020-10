S helikopeterjem obolelega odpeljali v UKC Maribor

30.10.2020 | 18:25

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes popoldne ob 15.36 je helikopter Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor poletel na Radno v občini Sevnica, od koder je prepeljal obolelo osebo v UKC Maribor. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja ter nudili pomoč pri prenosu obolele osebe.

Obolelega odnesli iz stanovanja

Popoldne ob 16.36 so na Florjanski ulici v Sevnici gasilci PGD Sevnica ter nudili pomoč reševalcem pri prenosu obolele osebe v stanovanje.

Na Obrežju in Bregani se čaka

Stanje na mejnih prehodih Obrežje in Bregana: čakalna doba za tovorna vozila pri izstopu traja do ene ure, za osebna vozila pa med eno in dvema urama.

Gasilci pomagali DSO Novo mesto

Danes ob 13.36 so gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu v Domu starejših občanov Novo mesto v Šmihelu v Novem mestu pomagali pri prenosu opreme za organizacijo dela v trenutnih razmerah.

L. M.