Pri okužbah včeraj s 33-imi spet vodi Novo mesto

30.10.2020 | 19:00

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Poročali smo že o številkah novo okuženih s koronavirusom za včerajšnji dan, zdaj pa še podrobneje za »naš«, dolenjsko-belokranjski in posavski konec ter kočevsko-ribniško območje.

Včeraj so največ potrjeno pozitivno okuženih z novim kronavirusom zabeležili spet v Mestni občini Novo mesto - 33. Sledijo občine: Kočevje - 11, Velike Lašče in Kostel s po 8 okuženimi, Dobrepolje s 6, s po 5 okuženimi občine Trebnje, Črnomelj, Šentjenrej, Mirna, Mirna Peč in Šentrupert, s po 4 Ribnica, Žužemberk in Straža, s po 3 Metlika, Sodražica in Loški Potok, s po 2 Škocjan in Dolensjke Toplice ter s po 1 okuženim Osilnica, Bistrica ob Sotli in Radeče.

Sicer so največ novih okužb zabeležili včeraj znova v Ljubljani - več kot 300. Med občinami, kjer je bilo novih primerov največ, ostajata tudi Kranj in Maribor, prvi z dodatnimi 90 potrjenimi okužbami, drugi z 82 novimi primeri. Največji delež prebivalcev je okužen v občinah Kuzma (5,464%), Odranci (3,528%) in Železniki (3,180%).

L. M.