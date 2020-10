Sevniških 40 Ljubomirja Motoreta kar na avtobusni postaji

31.10.2020 | 14:05

Fotografije so na ogled na prostem, na ograji na novi avtobusni postaji v Sevnici.(Foto: Društvo Trg Sevnica)

Sevnica - Društvo Trg Sevnica vabi v počastitev občinskega praznika občine Sevnica na ogled razstave fotografij sevniškega fotografa Ljubomirja Motoreta, "Sevniških 40", na prostem in sicer na novi avtobusni postaji pri železniški postaji v Sevnici.

Razstavljenih je 40 fotografij iz domačega okolja in dogodkov, ki jih je Motore, ljubiteljski fotograf in zbiratelj, ter dolgoletni nepogrešljiv spremljevalec sevniških dogodkov, posnel leta 1980 ter za občane zdaj izbral in uredil.

S fotografiranjem in arhiviranjem slikovnega gradiva je prispeva k ohranjanju sevniške zgodovine. S tem se ukvarja še od leta 1972 in njegova zbirka starih fotografij domačega okolja in dogajanja je podlaga mnogim knjigam na temo Sevnice, Sevničanov, spomenikov, zgradb, dogodkov.

Sevniških 40 je pobuda, ki jo je Ljubo prvič uresničil leta 2019 in predstavlja približno 40 fotografij, nastalih pred 40. leti. Letos je na vrsti leto 1980 in razstava se je iz prostorov občine preselila na prosto, v sevniško okolje, kjer je njeno pravo mesto. Naj bo delček skupnega spominja Sevničanov, kot darilo vsem generacijam ob občinskem praznik, pravi avtor.

Društvo Trg Sevnica vabi na sprehod med zanimivimi sevniškimi spomini izpred 40-ih let še ves november.

L. M.