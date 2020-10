Pediatrinjo v Šentjerneju imajo, ampak ali jo bodo obdržali?

31.10.2020 | 10:30

Zdravstvena postaja Šentjernej je ena večjih ter lepo urejenih in vzdrževanih v okviru ZD Novo mesto.

Šentjernej - V Zdravstveni postaji (ZP) Šentjernej imajo od začetka septembra novo pediatrinjo. To je Slavojka Borković, dr. med, spec. pediatrije, ki je nadomestila prejšnjo zdravnico Jeleno Đorđević, dr. med, spec. pediatrije. Slednja zdaj deluje na sedežu Zdravstvenega doma (ZD) Novo mesto.

Šentjernejčani so sicer zadovoljni, da so ohranili svojo pediatrinjo, ta jim je na voljo celo štiri dni v tednu - prejšnja je bila le dva dni - a ni jim najbolj prav, da se zdravnice tako pogosto menjajo, veliko je bilo tudi bolniških odsotnosti. Komaj se na eno navadijo, že pride druga. Že nekaj let imajo na tem področju težave, težko je zagotoviti stalno zaposlitev, in ko že kaže bolje, se zdravnica zamenja, tako da se mnogi starši s svojimi otroki težko opredelijo pri zdravnici v domačem kraju in raje odidejo v ZD Novo mesto.

Alenka Simonič, direktorica ZD Novo mesto.

Ravno to pa je razlog za težko zagotovitev stalne pediatrinje v Šentjerneju. Opredeljenih pacientov je premalo, zdravnico pa zelo potrebujejo v matični ustanovi, kjer so njeni kolegi v Novem mestu preobremenjeni. Vse skupaj je začaran krog.

A kot pravi direktorica ZD Novo mesto Alenka Simonič, se trudijo in pediatrinja v Šentjerneju je, zdaj pa je na ljudeh, da se odločijo in se v čim večjem številu opredelijo zanjo.

O problematiki in kaj o tej temi meni župan Jože Simončič in nekateri domačini, si več preberite v aktualni številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj