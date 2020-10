Število okužb le počasi pada - včeraj 1.796, umrlo 23 bolnikov

31.10.2020 | 11:45

Ilustrativna slika. (Foto: profimedia)

V petek se je v Sloveniji na novi koronavirus testiralo 6710 ljudi, okužbo so potrdili pri 1796. Delež pozitivnih testov je tako zdrsnil pod 27 odstotkov, je na Twitterju objavil vladni govorec Jelko Kacin. Umrlo je 23 bolnikov s covidom-19. V bolnišnicah se je zdravilo 779 bolnikov, od tega 122 na intenzivni negi.

Kot je danes na Twitterju zapisal Kacin, je v petek 15 bolnikov s covidom-19 umrlo v bolnišnicah, osem pa v domovih starejših občanov.

Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 779 bolnikov, iz bolnišnic pa so odpustili 67 ljudi.

Najresneje je na Gorenjskem, med kraji prednjači Ljubljana

Po Kacinovih navedbah najbolj prizadeta regija ostaja Gorenjska. V Kranju so potrdili 107 novih okužb, v Radovljici 25, v Tržiču 22 in na Jesenicah 21. V Škofji Loki so jih potrdili 52, v Železnikih pa 36.

Med kraji z večjim številom na novo potrjenih okužb je Kacin izpostavil še Ljubljano (293), Maribor (87), Slovensko Bistrico (50), Tolmin (41), Velenje (39), Kamnik (33) in Domžale (26).

L. M.