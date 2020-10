Peljal se je, nato pa presenečenje - popolna zapora ceste

31.10.2020 | 16:00

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Novo mesto - Bralec iz Novega mesta (ime je znano uredništvu) se je oglasil v rubriko Halo, tukaj je bralec Dolenjca. Povedal je, da se je prejšnji teden vozil s Trške Gore proti Novemu mestu. Pri Golušniku je zavil proti Ždinji vasi, kjer pa ga je pričakala popolna zapora ceste.

»Menda gradijo vodovod. Moral sem se vrniti precej daleč nazaj, da sem lahko prišel s Trške Gore. Dobro bi bilo, če bi gradbinci že pri Golušniku namestil tablo o zapori in obvozu,« je povedal.

Omenjena popolna zapora je del projekta gradnje vodovoda in kanalizacije v Ždinji vasi, v sklopu katerega bodo v več fazah do 31. maja 2021 nameščene tako delne kot popolne zapore cest, pravijo na Mestni občini Novo mesto. »Oznake so postavljene v skladu z izdanim dovoljenjem, obvoz za lokalno prebivalstvo pa je mogoč po vzporednih ulicah. Izvajalec del, CGP, d. d., je ob začetku del dodatno namestil obvestilo o zapori pri gostilni Pugelj, v prihodnjih dneh pa bodo v izogib tovrstnim situacijam namestili dodatno opozorilo še v Golušniku,« so nam zagotovili na občini.

B. Blaić