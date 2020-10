Krkaši doma izgubili za dva gola

31.10.2020 | 18:15

Rokometaši Moškega rokometnega kluba Krka so odigrali zaostalo tekmo 8. kroga v ligi NLB.

Novo mesto - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na današnji popoldanski tekmi 8. kroga lige NLB v gosteh, v novomeški dvorani Marof (brez gledalcev) premagali novomeško Krko z 32:30 (16:10).Sodila sta Marko in Matjaž Pirc.

* Krka: Pavlin, Nosan, Brajer, Bevec 6, Je. Avsec 3, Majstorović 1, Ja. Avsec 4, Hvastija, Irman 3, Jakše 4, Klemenčič 1, Rašo, Batagelj, Radović 1, Kukman 7 (3), Matko.

* Celje Pivovarna Laško: Ivić, Vujović, Cvetko 5, Mazej 1, Marguč 6 (2), Grošelj 2, Poteko, Kodrin, Horžen 3, Grebenc, Kljun, Mlakar 1, Leban 7, Novak 5 (3), Načinović.

* Sedemmetrovke: Krka 4 (3), Celje Pivovarna Laško 7 (5).

* Izključitve: Krka 14, Celje Pivovarna Laško 16 minut.

* Rdeča kartona: Kodrin (27.), Poteko (48.).

Celjani so z manjšimi težavami osvojili načrtovani točki v dolenjski prestolnici in se ob 100-odstotnem izkupičku utrdili na vrhu lestvice. Poleg Celjanov so "brezmadežni" tudi Trebanjci, ki so na dosedanjih šestih tekmah dosegli ravno toliko zmag, tretjeuvrščeni Velenjčani, ki so doslej odigrali pet tekem, zaostajajo šest točk.

Vse druge tekme osmega kroga (Dobova - Ljubljana, Koper - Slovenj Gradec 2011, Urbanscape Loka - LL Grosist Slovan, Trimo Trebnje - Maribor Branik,

Jeruzalem Ormož - Butan plin Izola in Riko Ribnica - Gorenje Velenje) so prestavljene na kasnejši termin. Elitno domače ligaško tekmovanje bo zavoljo reprezentančnih obveznosti prekinjeno za slaba dva tedna, nadaljevalo se bo 11. novembra s tekmami devetega kroga.

Tekma je bila razgibana

Kot poroča STA, so državni prvaki iz mesta grofov uvodoma imeli kar nekaj težav z Novomeščani, trenutno zadnjeuvrščenimi v ligi NLB. Po bledem uvodu in zaostanku z 5:8 je gostujoči trener Tomaž Ocvirk zahteval minuto odmora ter od svojih varovancev zahteval popolno mobilizacijo. Njegove ostre besede so obrodile sadove, med 15. in 23. minuto so naredili delni izid 6:0 in zaostanek treh golov spremenili v prednost treh zadetkov (11:8).

Do konca prvega polčasa so igrali zelo resno in odgovorno, najvišjo prednost pa so si priigrali tik pred odhodom na veliki odmor, ko so povedli s 16:9.

Celjani so zmedeno začeli drugo polovico tekme, kar so Novomeščani izkoristili in se jim v 43. minuti približali na gol zaostanka (20:21). V prelomnih trenutkih dvoboja so vendarle dvignili svojo igro na višjo raven in povedli s 30:25, kljub slabi končnici pa osvojili načrtovani točki.

V celjski ekipi je bil najbolj učinkovit Patrik Leban s sedmi goli, enega manj je dosegel Gal Marguč. V novomeški zasedbi je Tilen Kukman dosegel sedem, Jan Bevec pa šest golov.

Novomeška ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala v Velenju, celjska pa bo gostila Koper.

V priponki izjavi obeh trenerjev.

L. M., foto: Gašper Simonič

